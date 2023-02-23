За перші дні продажів вдалося зібрати 8 млн грн.

"Артемсіль" повертається на прилавки крамниць. Щоправда, із новою назвою та символічним пакуванням - "Українська міць. Кам’яна". Сто тисяч упаковок з останньої партії солі розбитого війною підприємства Соледара продадуть задля збору на дрони-камікадзе для українських розвідників.

Як йдеться в сюжеті ТСН, лімітовану партію із символічним дизайном упаковки презентували держпідприємство "Артемсіль" спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24.

Ця сіль давно зникла з прилавків магазинів й стала справжнім дефіцитом, але тепер повертається. Хоча місія у неї інша, тепер символічна.

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Як розповідають у підприємстві "Артемсіль", після приходу росіян на нашу землю дуже сильно постраждали цехи, де відбувалася переробка солі. Востаннє так сильно страждало підприємство під час Другої світової війни. Все, що на сьогодні вдалося зберегти, - це 20 тонн унікальної солі.

Останню партію солі підприємства "Артемсіль" разом з платформою UNITED24 збирали буквально по всій Україні, щоб створити проект "Міць" і повернути сіль на полиці крамниць, а на виручені гроші купити дрони для ГУР.

З кожної пачки 465 грн направляються на дрони для Головного управління розвідки. Замовити таку сіль можна й на сайті UNITED24, таких упаковок всього 100 тисяч, на кожній з них замість звичної квітки - український тризуб.

Зупинка роботи "Артемсолі"

Підприємство "Артемсіль", яке припинило роботу через обстріли росіян у Донецькій області, забезпечувало понад 90% потреб українського населення у цій продукції.

Як відомо, державне підприємство "Артемсіль" – одне з найбільших у Європі в галузі. Його виторг у січні – вересні 2021 року становив 43 млн грн чистого прибутку, що 5,8 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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