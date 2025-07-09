Джузеппе Лавацца заявив, що його компанія з оптимізмом дивиться в майбутнє.

Кавовий сектор зіткнувся з "винятковою волатильністю". Ціни на каву сорту арабіка зросли на 70% у 2024 році та ще на 20% у перші два місяці 2025 року, сягнувши 10 лютого рекордного рівня в 4,20 долар за фунт.

Видання The Independent пише, що з початку 2023 року до кінця 2024 року ціни на арабіку зросли на 190%, а ціни на дешевші зерна робусти зросли на 263% за той самий період.

Представник італійського кавового гіганта Lavazzaа заявив, що волатильність цін була спричинена "ідеальним штормом" посух у Бразилії та В'єтнамі, які значно вплинули на виробництво кави, а також триваючими геополітичними потрясіннями, що призвели до збільшення транспортних витрат і термінів доставки.

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Однак голова ради директорів компанії Джузеппе Лавацца заявив, що британські споживачі, можливо, вже бачили пік цін після 20%-ого зростання вартості зерен у супермаркетах минулого року.

"Ми вважаємо, що ринок досяг піку на початку цього року. Ми сподіваємося, що ціна для споживача досягла свого піку", - зазначив Лавацца.

Ціни на каву - останні новини

Ціни на каву сорту арабіка впали до найнижчого рівня за сім місяців. Суха погода допомогла прискорити збір врожаю в Бразилії на тлі побоювань з приводу слабкого попиту.

Зазначається, що 2 липня найактивніший контракт упав на 1,8% до 2,87 долара за фунт, що є найнижчим показником з листопада 2024 року.

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