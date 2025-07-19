Китайські автовиробники закликають притягати дилерів до відповідальності за порушення.

Міністерство промисловості Китаю планує заборонити перепродаж автомобілів протягом шести місяців після їх первісної реєстрації. Цей захід необхідний для боротьби з продажем так званих старих автомобілів з нульовим пробігом, пише Reuters.

Зазначається, що такі автомобілі стали популярними внаслідок унікальної жорсткої конкуренції за продажі на найбільшому у світі автомобільному ринку. Через хронічний надлишок виробничих потужностей виникла цінова війна, яка триває вже кілька років.

В агентстві пояснили, що автовиробники та дилери в Китаї часто страхують нові автомобілі до їхнього продажу, що дає їм змогу досягати планових показників продажів. Проте це може створювати незручності для клієнтів.

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Chery і BYD є одними з китайських автовиробників, які закликають притягати дилерів до відповідальності за порушення, зокрема за ліцензування автомобілів до їх продажу.

Які автомобілі з Китаю найчастіше купують в Україні

Раніше в "Укравтопром" розповіли, що в першій половині 2025 року українці купили 7 318 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Лідером серед нових автомобілів з Китаю в Україні став BYD Song Plus. У першому півріччі 2025 року українці придбали 982 таких авто.

Також популярними виявилися Volkswagen ID.Unyx і Honda eNS1. Серед вживаних моделей лідирує Zeekr 001.

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