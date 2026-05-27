Справжня легенда: названо найпопулярніший новий кросовер в Україні

Із 21,5 тисячі нових легкових автомобілів, проданих в Україні у період із січня по квітень, 17,4 тисячі (81%) припало на кросовери. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на автомобілі цього типу зріс на 9%, а їхня частка на ринку збільшилася на 2 відсоткові пункти, пише "УкрАвтопром".

Найбільша частка SUV була оснащена бензиновими двигунами – 37,5%. При цьому 33,2% кросоверів виявилися гібридними, 20,1% – дизельними, 9% – електричними, а ще 0,2% були оснащені ГБО.

Найпопулярнішим новим кросовером в Україні виявився Renault Duster, який давно перетворився на справжній бестселер вітчизняного ринку. Автомобіль цінують за високу прохідність, економічність та доступну ціну. В Україні новий Renault Duster можна придбати за ціною 943 500 гривень.

Доволі близько до лідера рейтингу підібралась не менш знаменита Toyota RAV4, яку обирають за надійність, високу ліквідність на вторинному ринку та виняткову економічність.

Замикає трійку лідерів бюджетний Hyundai Tucson, який в останньому поколінні виглядає дуже футуристично, агресивно та технологічно – це одна з причин, чому покупці обирають автомобіль.

ТОП-10 найпопулярніших моделей нових кросоверів:

Renault Duster – 1729 авто; Toyota RAV4 – 1516 авто; Hyundai Tucson – 847 авто; Toyota Land Cruiser Prado – 665 авто; Skoda Kodiaq – 573 авто; Mazda CX-5 – 558 авто; Volkswagen Touareg – 522 авто; Skoda Karoq – 410 авто; Nissan Qashqai – 408 авто; Suzuki SX4 – 378 авто.

Авторинок України – останні новини

У період із січня по квітень 2026 року український автопарк поповнився 69,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. 53% із них становили кросовери. Найпопулярнішим у цьому сегменті став Volkswagen Tiguan, який цінують за вдале поєднання ціни та якості, практичність і високу ліквідність на вторинному ринку.

Крім того, минулого місяця українці придбали 1252 легкові автомобілі, імпортовані з Китаю. Порівняно з квітнем 2025 року попит на такі авто знизився на 0,3%. Серед нових китайських автомобілів лідером продажів став бюджетний кросовер BYD Sea Lion 06.

