Компанія Jeep представила свій новий електричний позашляховик Recon. Спершу новинка буде доступна лише у версії Moab, яка пропонує вражаючі характеристики. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis, якому належить бренд Jeep.

Дизайн

Jeep Recon отримав дизайн у ретро-стилі з невеликими передніми фарами та фірмовою решіткою радіатора з підсвіткою. На кузові присутні елементи з нефарбованого пластику, включно з переднім і заднім бамперами та накладками на колісні арки.

Ззаду розташовані прямокутні ліхтарі та запасне колесо. Однією з головних особливостей позашляховика є можливість швидко зняти бічні двері та заднє скло.

Характеристики

Зазначається, що Recon приблизно на 12,7 сантиметра довший за чотиридверний Jeep Wrangler, але його колісна база на 15 сантиметрів коротша. За висотою обидві моделі практично ідентичні.

Jeep Recon Moab оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 650 к.с. і 840 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 96 км/год займає лише 3,6 секунди. Максимальна швидкість становить 180 км/год.

Також позашляховик отримав відкритий диференціал спереду і електричний самоблокувальний диференціал ззаду. У версії Moab передбачено п'ять режимів водіння, деякі з яких призначені для бездоріжжя.

Новинка заснована на платформі STLA Large, яка лежить в основі Dodge Charger Daytona EV і Jeep Wagoneer S. Дорожній просвіт Jeep Recon Moab становить 231 мм, а кути в'їзду і з'їзду становлять 33,8 і 33,1 градуса відповідно.

Позашляховик отримав акумуляторну батарею ємністю 100,5 кВт-год. Вона забезпечує запас ходу до 402 км без підзарядки.

Інтер'єр та оснащення

В інтер'єрі розташовані 12,3-дюймова цифрова панель приладів і 14,5-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з системою Uconnect 5. Всередині майже немає кнопок, замість них використовуються цифрові елементи керування. Також модель отримала преміальну аудіосистему Alpine.

У Stellantis поділилися, що в базовий список оснащення Jeep Recon Moab входить подвійний люк на даху, а за доплату пропонується система Sky One-Touch Power Top, яка дозволяє автоматично опустити дах автомобіля.

Скільки коштуватиме Jeep Recon

Відомо, що виробництво Jeep Recon розпочнеться на початку 2026 року. Спершу модель надійде в продаж у США і Канаді, а потім з'явиться і на інших ринках. Початкова вартість Jeep Recon Moab становить 65 000 доларів.

