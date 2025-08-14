Бренд планує зосередитися в Європі на електричних моделях.

Компанія Jeep вирішила зняти з виробництва свій компактний кросовер Renegade. Про це повідомляє німецьке видання Auto Motor und Sport.

"Щоб адаптуватися до змін динаміки ринку, уподобань клієнтів і регуляторних вимог, бренд Jeep вирішив поступово зняти з виробництва поточну лінійку Renegade в Європі", - заявили журналістам представники бренду.

Останні автомобілі цієї моделі зійдуть із конвеєра в італійському містечку Мельфі до кінця 2025 року. Нагадаємо також, що з 2023 року виробництво кросовера було припинено в США, так що він вже покинув північноамериканський ринок.

Завершення життєвого циклу популярного кросовера пов’язане зі стратегією розвитку концерну Stellantis. Річ у тім, що Renegade базується на застарілій платформі Small Wide, яку більше не модернізують. Раніше було припинено виробництво кросовера Fiat 500X, створеного на цій же платформі.

Від самого початку продажу Renegade став справжнім хітом бренду. Jeep вдалося реалізувати понад два мільйони екземплярів по всьому світу, з них понад 500 тисяч - у Європі.

Особливістю Renegade протягом усього періоду виробництва була велика різноманітність версій. Він пропонувався з повним або переднім приводом, з різними бензиновими та дизельними двигунами, а згодом – у гібридному та плагін-гібридному виконанні.

