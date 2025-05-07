Автомобіль зберігає 3,9-літровий поперечно розташований двигун V-12 і свою оригінальну колірну схему.

Чудовий Lamborghini Miura P400 SV 1971 року, культовий класичний спорткар, буде виставлений на аукціон наприкінці цього місяця.

Як пише Daily Express, експерти аукціону RM Sotheby's стверджують, що виставлена на продаж модель є "однією з найкращих зі 150 завершених моделей Miura P400 SV".

Зазначається, що Miura часто називають першим у світі справжнім суперкаром, і вона була конкурентом Ferrari, коли її було запущено в середині 1960-х років. Середньомоторна італійська модель виглядала як частина з її похилим дахом, що робило її більше схожою на гоночний автомобіль, ніж на серійну модель. Однак під капотом італійська класика продовжувала вражати максимальною швидкістю 285 кілометрів на годину.

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Фінальна версія Miura P400 SV вважається найбажанішою, обмежений тираж якої покинув штаб-квартиру Lamborghini. Один із таких проєктів "Spinto Veloce", який буде виставлено на продаж на аукціоні RM Sotheby's у Маямі 22 травня.

Експерти аукціону стверджують, що шасі номер 4946 оснащене найбільш затребуваною конфігурацією системи змащення "роздільного картера".

Автомобіль зберігає свій відповідний 3,9-літровий поперечно розташований двигун V-12 і свою оригінальну колірну схему. Прекрасне заводське поєднання кольорів Rosso Corsa і Bleu робить модель популярною і, безумовно, викликає до неї інтерес.

Важливо, що модель навіть отримала нагороду "Найкращий Lamborghini" на святкуванні 50-річчя Miura від Concorso Italiano. RM Sotheby's підрахував, що модель може бути продана за 3,2 мільйона євро (понад 150 мільйонів гривень). Вони пояснили:

"Пропонований сьогодні в заводській колірній гамі, цей прекрасний зразок Miura став ще більш бажаним завдяки збереженню відповідного 3,9-літрового поперечно встановленого двигуна V-12. Разом із книжками у фоліантах, набором інструментів, запасним колесом і репродукцією багажного набору, цей рідкісний екземпляр із "роздільним картером" і кондиціонером, без сумніву, є одним із найбажаніших Miura P400 SV з тих, що існують".

Цікаво, що незважаючи на карколомну цифру, Miura і близько не стоїть до найдорожчого вживаного автомобіля, коли-небудь проданого. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 року пішов з молотка за 143 млн доларів на аукціоні 2022 року.

Старі автомобілі в Україні

У квітні автопарк нашої країни поповнили понад 20,7 тис. старих легкових авто, які ввезли з-за кордону. Найпопулярнішими в цьому сегменті виявилися бензинові авто - на них припало 46% продажів. Одразу за ними йдуть електромобілі (23%) і дизельні авто (22%). На гібридні моделі і на автомобілі з ГБО припало 5% і 4% продажів, відповідно.

Найбільш затребуваною моделлю в цьому сегменті виявився Volkswagen Golf, який традиційно виступає одним з найпопулярніших автомобілів на українському ринку. На другій позиції опинився Renault Mégane.

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