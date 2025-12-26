Новий стильний електромобіль Volkswagen із запасом ходу 558 км показали до прем'єри (фото)

Volkswagen ID. Unyx 07 буде випускатися на заводі Volkswagen Anhui в китайському Хефеї.

ЗМІ показали новий електричний седан Volkswagen ID. Unyx 07 і розкрили ключові характеристики новинки. Про це повідомляє CarNewsChina.

Судячи зі знімків, зовні Volkswagen ID. Unyx 07 буде дуже схожий на популярний електрокросовер ID. Unyx. Головна відмінність полягає в тому, що новинка є седаном зі збільшеним кліренсом.

Спереду седана розташовані вузькі фари та тонка світлодіодна смуга. Логотип має підсвічування.

Відео дня

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. Також на кузові є контрастні чорні елементи.

Габарити Volkswagen ID. Unyx 07:

довжина - 4853 мм;

ширина - 1852 мм;

висота - 1566 мм;

колісна база - 2826 мм.

Volkswagen ID. Unyx 07 заснований на платформі China Electrical Architecture (CEA), розробленій спільно з китайською Xpeng. Згідно з офіційними документами, новинку буде оснащено електромотором потужністю 231 к.с. і вона отримає акумуляторну батарею ємністю 59,9 кВт⋅год. Заявлений запас ходу становить 558 км на одному заряді.

У виданні зазначили, що інтер'єр новинки не розкривають. Очікується, що модель отримає великий центральний дисплей, проекційний дисплей, панорамний дах, передові системи допомоги водієві та ШІ-помічника.

Як і Volkswagen ID. Unyx, нова модель випускатиметься на заводі Volkswagen Anhui в китайському Хефеї, який є спільним підприємством з JAC.

За чутками, презентація Volkswagen ID. Unyx 07 відбудеться на початку 2026 року. Цього ж року електромобіль надійде в продаж у Китаї.

Ford знімає з виробництва популярний кросовер

Раніше стало відомо, що Ford більше не випускає у США популярний кросовер Escape. Останній екземпляр цього автомобіля зійшов з конвеєра на заводі Louisville Assembly 17 грудня.

Натомість Ford робить ставку на моделі Bronco Sport і Maverick, які мають непоганий ринковий потенціал. Водночас дилери ставляться до рішення Ford із занепокоєнням.

Вас також можуть зацікавити новини: