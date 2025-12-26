'‎Обуренню немає меж'‎: Ford припинив виробництво популярного кросовера

Знаменитий Ford Escape почали виготовляти у 2000 році.

Популярний кросовер Ford Escape більше не виробляють у США. Останній екземпляр цього автомобіля зійшов з конвеєра на заводі Louisville Assembly 17 грудня, завершивши 25-річну історію моделі. Про це повідомляє Carscoops.

Сьогодні Ford робить ставку на моделі Bronco Sport та Maverick, які мають непоганий ринковий потенціал. Водночас дилери ставляться до рішення Ford із занепокоєнням.

Фахівці ринку вважають, що припинення виробництва Escape змусить покупців звернути увагу на інших виробників.

Відео дня

Ця точка зору небезпідставна, адже модель користувалася великою популярністю навіть в останні роки, коли конкуренція на ринку різко збільшилася.

Причиною популярності автомобіля була його доступність. Escape відігравав одну з ключових ролей у залученні покупців, які купували машину вперше, особливо на тлі загального зростання цін на авто.

Сам Ford зберігає оптимизм. Компанія не лише вірить в успіх Bronco Sport та Maverick, але й розробляє п’ять нових "‎доступних"‎ моделей, які, ймовірно, з’являться до 2030 року.

Автомобілі Ford – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що у компанії Ford вирішили переглянути плани щодо електромобілів на тлі фінансових збитків і політики президента США. Тепер автовиробник робить ставку на бензинові та гібридні автомобілі.

Нагадаємо також, що раніше американська компанія остаточно припинила виробляти модель Ford Focus, який став одним із найпопулярніших легковиків в історії бренду.

Вас також можуть зацікавити новини: