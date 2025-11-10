Секрет популярності Toyota RAV4 полягає у надійності, практичності і універсальності.

Найпопулярнішим новим кросовером у світі за перші дев'ять місяців цього року визнали японський Toyota RAV4, який впевнено обійшов електричний Tesla Model Y. Про це повідомляє Focus2Move.

Продажі Toyota RAV4 збільшилися на 1,5%, що дозволило йому закріпити ринкову частку на рівні 2,5%.

На думку фахівців, секрет популярності Toyota RAV4 полягає у надійності, практичності і універсальності. Цей автомобіль є економним у витраті палива і не вимагає постійних візитів на СТО.

У Tesla Model Y, яка знаходиться на другій позиції, обсяги продажів впали на 11,2%. Замикає трійку лідерів японський кросовер Honda CR-V, ринкова частка якого становить 1,8%. Одразу за ним йдуть Hyundai Tucson та Kia Sportage.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів:

Toyota RAV4 (+1,5%); Tesla Model Y (-11,2%); Honda CR-V (+0,5%); Hyundai Tucson (+3,4%); Kia Sportage (+0,8%); Volkswagen Tiguan (+4,9%); BYD Song (-19,5%); Honda HR-V (+0,3%); Mazda CX-5 (+11,9%); Chevrolet Equinox (+43,3%).

Найкращі кросовери – що кажуть фахівці

Раніше експерти видання Auto Express назвали найкращі нові кросовери, які можна купити у цьому році. До списку потрапили, зокрема, Hyundai Tucson, Dacia Duster та Skoda Kodiaq.

Найкращим кросовером визнали новий Skoda Elroq. На думку спеціалістів, авто пропонує високий рівень комфорту для свого класу. Іншим плюсом Elroq називають "‎унікальні"‎ функції‎, які традиційно пропонують моделі Skoda.

Нагадаємо також, що нещодавно у GoBankingRates оприлюднили список з п’яти найнадійніших кросоверів. До нього потрапили, зокрема, Toyota RAV4 та Hyundai Tucson.

