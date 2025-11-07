Минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили майже 7,8 тисячі нових легкових автомобілів. Із загальної кількості 71% машин реалізували приватним клієнтам, а 29% придбали юридичні особи. Про це повідомляє "УкрАвтопром".
У порівнянні з минулорічним показником продажі нових легкових авто в приватному сегменті зросли на 60%, тоді як у корпоративному вони зменшились на 5%.
Як у приватному, так і в корпоративному секторах на перших місцях опинилися кросовери. Тільки якщо в першому випадку лідером став електричний Volkswagen, то юридичні особи віддавали перевагу перевіреному Renault Duster.
Найпопулярніші моделі у приватних покупців:
- Volkswagen ID.UNYX – 431 авто.
- BYD Song Plus – 382 авто.
- Toyota RAV4 – 296 авто.
- BYD Leopard 3 – 247 авто.
- Hyundai Tucson – 207 авто.
Найпопулярніші моделі у юридичних осіб:
- Renault Duster – 316 авто.
- KGM Musso Grand – 131 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado – 105 авто.
- Toyota RAV4 – 88 авто.
- Volkswagen Touareg – 84 авто.
Український авторинок - що цікавого
Нагадаємо, раніше фахівці назвали найпопулярніші свіжопригнані легковики в Україні. На першій позиції опинився Volkswagen Golf з показником у 951 автомобіль. Далі йдуть Tesla Model Y і Tesla Model 3, які разом із Nissan Leaf вивели електрокари на новий рівень продажів.
Також повідомлялося, що у минулому місяці на внутрішньому ринку нашої країни сервісні центри МВС зареєстровали 77,8 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. В цьому сегменті на першому місці опинився Volkswagen Passat.