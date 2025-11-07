У приватних покупців найпопулярнішим автомобілем виявився Volkswagen ID.UNYX.

Минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили майже 7,8 тисячі нових легкових автомобілів. Із загальної кількості 71% машин реалізували приватним клієнтам, а 29% придбали юридичні особи. Про це повідомляє "‎УкрАвтопром"‎.

У порівнянні з минулорічним показником продажі нових легкових авто в приватному сегменті зросли на 60%, тоді як у корпоративному вони зменшились на 5%.

Як у приватному, так і в корпоративному секторах на перших місцях опинилися кросовери. Тільки якщо в першому випадку лідером став електричний Volkswagen, то юридичні особи віддавали перевагу перевіреному Renault Duster.

Найпопулярніші моделі у приватних покупців:

Volkswagen ID.UNYX – 431 авто. BYD Song Plus – 382 авто. Toyota RAV4 – 296 авто. BYD Leopard 3 – 247 авто. Hyundai Tucson – 207 авто.

Найпопулярніші моделі у юридичних осіб:

Renault Duster – 316 авто. KGM Musso Grand – 131 авто. Toyota Land Cruiser Prado – 105 авто. Toyota RAV4 – 88 авто. Volkswagen Touareg – 84 авто.

Український авторинок - що цікавого

Нагадаємо, раніше фахівці назвали найпопулярніші свіжопригнані легковики в Україні. На першій позиції опинився Volkswagen Golf з показником у 951 автомобіль. Далі йдуть Tesla Model Y і Tesla Model 3, які разом із Nissan Leaf вивели електрокари на новий рівень продажів.

Також повідомлялося, що у минулому місяці на внутрішньому ринку нашої країни сервісні центри МВС зареєстровали 77,8 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. В цьому сегменті на першому місці опинився Volkswagen Passat.

