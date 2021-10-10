Експерт вважає, що залишилося дуже мало важелів впливу на запуск газопроводу.

Російська Федерація може обійти європейські обмеження для свого газопроводу "Північний потік-2". Це може статися, якщо власником "труби" стануть ряд компаній з ЄС.

Про це повідомляє Radio Poland.

За словами аналітика Даніеля Чижевського, газопровід вже готовий, тому залишилося дуже мало важелів впливу на його запуск.

При цьому він вказав, що під сертифікацію потрапляє лише та частина російської труби, яка знаходиться в німецьких територіальних водах. Аналітик вважає, що РФ може "віддати" російський газопровід конгломерату євросоюзних компаній, які залучені до фінансування проекту, наприклад, компанії Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall.

Читайте такожРосія шантажує Європу для запуску " Північного потоку-2 – - Вітренко"І тоді все буде відповідно до газової директиви Євросоюзу. Але, напевно, це буде вже крайній варіант, адже "Газпром" ще розраховує, що остання інстанція в особі Конституційного суду Німеччини в Карлсруе погодитися вивести "Північний потік–2" з-під юрисдикції законодавства ЄС", - розповів Чижевський.

Водночас він не впевнений, що противники газопроводу зможуть перешкодити його запуску.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Верховна Рада закликала Європейський парламент невідкладно розглянути на пленарній сесії та вжити заходів для заборони проекту "Північний потік-2".

Раніше голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде прямий шантаж для комерційного запуску газопроводу"Північний потік-2".

Довідка УНІАН. Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2", його запустять після сертифікації, як прогнозують, на початку 2022 року.

4 жовтня "Газпром" повідомив, що почав заповнювати газом першу нитку газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Анастасія Горбачова