Міністр економіки розповів, чи буде в Україні дефіцит пального

Росія намагається знищити всі прифронтові АЗС в Україні.

Наразі український ринок забезпечений необхідними обсягами пального, тож дефіциту не спостерігається. Про це міністр економіки Олексій Соболев розповів під час виступу на годині запитань до уряду.

"Станом на зараз дефіциту пального для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює", – зазначив міністр.

За його словами, аналогічне завдання щодо забезпечення населення пальним стояло перед урядом і під час війни США та Ізраїлю проти Ірану. Тоді було вжито низку необхідних заходів, які дозволили уникнути дефіциту пального та не допустити розвитку кризової ситуації. Він зазначив, що уряд у взаємодії з обласними військовими адміністраціями та учасниками ринку постійно моніторить ситуацію й координує подальші дії.

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"Консультації відбуваються щоденно, для того, щоб у різних регіонах напрацювати різноманітні моделі, які допоможуть нам отримати це пальне в регіонах, його розподіл, захистити АЗС і працювати, чи, наприклад, робити підвезення пального з коліс без накопичення ресурсу на місці. Ці дискусії зараз ведуться з ринком", – говорить Соболев.

Також він повідомив, що уряд разом із представниками ринку опрацьовує механізм страхування або створення спільного фонду. Передбачається, що він дасть змогу компенсувати витрати або фінансувати окремі заходи, необхідні для забезпечення стабільної роботи паливного ринку.

Росія атакує українські АЗС - останні новини

За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова, після українських ударів по логістичній інфраструктурі РФ Кремль активізував атаки на українські АЗС поблизу лінії фронту. При цьому радник міністра оборони вважає, що загрози дефіциту бензину наразі немає.

Водночас паливний експерт Дмитро Льоушкін попереджає, що через посилення російських атак на автозаправні комплекси Харків та низка інших українських міст можуть зіткнутися із закриттям АЗС. За його словами, окупанти дедалі активніше застосовують дрони з машинним зором для ураження таких об'єктів.

Фахівець переконаний, що держава має невідкладно посилити захист автозаправної інфраструктури. Серед можливих рішень він називає маскування газових модулів, облаштування захисних конструкцій над АЗС та впровадження інших заходів безпеки, насамперед у прифронтових регіонах.

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