Через брак коштів водоканали мають намір не платити за електричну енергію.

Без підвищення тарифу на свої послуги водоканали "протягнуть" ще 2-3 місяці, тому влада має щось придумати із фінансуванням водопостачальних підприємств.

Про це сказав президент асоціації водоканалів "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький в інтерв’ю одному з видань.

"При бомбардуваннях треба гасити пожежі. А чим гасити, якщо в мережі немає води? Водовозками не навозишся. Я впевнений, що уряд знайде рішення. Ми ще 2-3 місяці протягнемо якось", - сказав він.

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За його словами, сім водоканалів вже не сплачують за електричну енергію. І через брак коштів мають намір економити їх на сплаті електричної енергії, і таким чином "протягнути декілька місяців".

Новицький повідомив, що витрати водоканалів приблизно однакові що за кордоном, що в Україні, лише заробітна платня менша. Проте тариф в Європі значно вищий.

"У нас середній тариф приблизно 0,8 євро за кубометр, а в окремих водоканалах 1 євро. За кордоном менше, ніж 3 євро, я не чув. Є 4, 5, а в багатих країнах до 6 євро доходить", - розказав голова асоціації.

Він додав, що за законом водоканали не можуть припинити водопостачання через брак коштів. Проте, якщо через недостатнє фінансування не вдасться закупити реагенти, то неможливо буде подавати воду, яка не була оброблена певним чином.

Підняття тарифів на воду в Україні - деталі

Останній раз тарифи на воду в Україні переглядали в грудні 2021 року. За законом процедура перегляду тарифів має відбуватись щорічно.

29 червня НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду у два етапи: з 1 липня та з 1 вересня. В середньому розцінки за воду мали зрости на 32%, а платіжка більш ніж на 60 грн. Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував регулятора та назвав рішення "ганебним". 3 липня стало відомо, що регулятор скасував рішення від 29 червня 2023 року про підвищення тарифів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця війни тарифи на водопостачання та водовідведення не мають підійматись, попри рішення регулятора щодо їх перегляду.

За його словами, місцеві бюджети накопичили понад 150 млрд грн на своїх рахунках, тож мають змогу фінансувати водоканали.