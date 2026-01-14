Подвійний удар: Британія хоче фінансувати Україну за рахунок російської нафти, - The Times

Лондон обговорює вилучення санкційної нафти з російських танкерів та можливі рейди спецназу, щоб спрямувати отримані кошти на підтримку України.

Велика Британія обговорює можливість спрямування коштів від нафти, вилученої з суден російського тіньового флоту, на підтримку воєнних зусиль України. Про це повідомляє The Times з посиланням на урядове джерело, ознайомлене з перебігом дискусій.

За одним із варіантів, Лондон не лише перекриватиме фінансові потоки до російської військової машини, а й перенаправлятиме гроші, отримані від реалізації санкційної нафти, безпосередньо Україні. Водночас джерела визнають, що практична реалізація такого механізму поки що залишається відкритим питанням.

"Це матиме подвійний вплив на російську військову машину – ми не лише позбавимо їх незаконних військових доходів, але й знайдемо спосіб допомогти фінансувати опір України", – зазначило джерело.

На тлі цих планів спецпідрозділи Великої Британії готуються до можливих рейдів проти суден російського тіньового флоту. Йдеться про елітні підрозділи, навчені висаджуватися на танкери з гелікоптерів і захоплювати екіпажі. Такі дії стали можливими після того, як уряд визначив правову основу для операцій у межах санкційного законодавства та закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Танкери стануть цілями

За даними видання, два санкціоновані Британією танкери – Spring Fortune та Range Vale – мають пройти Ла-Маншем приблизно в середині тижня. Обидва перевозять сиру нафту та ходять під фальшивими прапорами Камеруну й Зімбабве, що робить їх потенційними цілями для втручання.

Судно Spring Fortune було внесене до британського санкційного списку у травні минулого року за участь у діяльності, спрямованій на дестабілізацію України або отримання вигоди для уряду РФ. Раніше танкер неодноразово змінював назви та прапори, зокрема Греції, Маршаллових Островів, Мальти та Панами.

Range Vale займається експортом нафти з російських портів, зокрема в Балтійському морі, та перебуває під санкціями з 2024 року. Судно пов’язують з компанією Radiating World Shipping Services з ОАЕ – одним із провідних операторів тіньового флоту РФ. Танкер також неодноразово змінював назву й прапори, включно з Островами Кука, Грецією, Гондурасом, Індонезією та Ніуе.

Окрім цього, представники НАТО у Великій Британії, за повідомленнями, відстежують щонайменше три підозрювані російські танкери – Vesna, Veronica III та Bertha, які прямують через Атлантику до Європи. Це підвищує ймовірність нових операцій із захоплення суден.

Окрему увагу привернуло судно "Білий Кондор", яке під прапором Аруби безперешкодно пройшло Ла-Маншем. Влада Аруби заявила, що країна не має судноплавного реєстру, а використання її прапора є незаконним, і закликала держави порушувати кримінальні справи у разі заходу таких суден до портів. Відомо, що танкер не проходив портову перевірку з 2018 року, що викликає занепокоєння щодо безпеки та ризику аварій чи розливів нафти.

Командувач Арло Абрахамсон, керівник відділу зв’язків з громадськістю Морського командування НАТО, заявив, що альянс постійно обмінюється розвідданими щодо суден, які становлять інтерес. За його словами, союзники "регулярно координують зусилля, щоб забезпечити вільні та відкриті морські шляхи та спільно реагувати на загрози в морській сфері".

Тіньовий флот РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про поточні результати скоординованого тиску на діяльність російського тіньового флоту. Зокрема, нині щонайменше 20% суден цього флоту зупинилися.

У грудні журналіст The Telegraph Адріан Бломфельд повідомляв, що НАТО нічого не робить з "тіньовим флотом", навіть коли є докази диверсій. Він зокрема розповідає історію танкера Eagle S, який рік тому протягнув якір по дну Балтійського моря, пошкодивши кілька підводних кабелів. Після цього танкер разом з екіпажем був заарештований Фінляндією.

