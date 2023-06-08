Україна сподівається, що рішення щодо будівництво "Росатомом" ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто.

Україна направила ноту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з Росією.

Як повідомляється у Telegram прем’єр-міністра України Даниса Шмигаля, питання очільник уряду порушив під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради ОЕСР на міністерському рівні.

"Росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти. Очікуємо, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто. На тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС такі кроки виглядають сюрреалістично", - наголосив Шмигаль.

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Він зазначив, що санкції проти Росії мають бути посилені, зокрема в таких сферах як атомна енергетика.

"Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину", - підкреслив голова уряду України.

"Росатом" та реактори для Угорщини

Угорщина має побудовану Росією атомну станцію, яку планує розширити разом з "Росатомом". "Росатом" підписав контракти на добудову АЕС у грудні 2014 року.

8 лютого 2023 року повідомлялося про те, що очільник Кремля Володимир Путін вирішив прискореними темпами побудувати АЕС в Угорщині. У "Росатомі" заявили, що перший бетон на майданчику АЕС може бути залитий в 2024 році.

За інформацією ЗМІ, Росія профінансує більшу частину проєкту кредитом у 10 мільярдів доларів, а Угорщина виплатить решту 2,4 мільярда доларів.

В травні 2023 р. Європейський союз схвалив поправку до контракту про розширення АЕС "Пакш", яка дозволить ввести в експлуатацію два нових ядерних блоки "Пакш" до початку 2030-х років.

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