Росія та Україна зайшли в глухий кут і на фронті, і за столом переговорів, - CNN

Москва наполягає на територіальних поступках України, тоді як Київ відмовляється віддавати Донбас і вимагає гарантій безпеки.

Мирний процес щодо завершення війни Росії проти України опинився в глухому куті. Поки Київ та європейські союзники намагаються узгодити пропозиції, які могли б задовольнити президента США Дональда Трампа, Москва просуває власні умови й намагається зацікавити Вашингтон економічною співпрацею, пише CNN.

Переговорний процес фактично розвивається за двома паралельними сценаріями. Європейські партнери та Україна намагаються знайти прийнятний формат мирної угоди, тоді як Кремль пропонує американській стороні бізнесові можливості, розраховуючи зміцнити відносини з Вашингтоном і водночас продовжувати наступ на фронті.

У цих процесах беруть участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які контактують із представниками обох сторін.

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Чого вимагає Росія

Ключовою перешкодою для досягнення миру залишаються вимоги Кремля. Російський правитель Володимир Путін хоче, щоб Україна передала Росії решту підконтрольної Києву частини Донбасу без подальших боїв.

Москва також тривалий час наполягає на демілітаризації України, відмові від вступу до НАТО та зміні керівництва в Києві. У матеріалі зазначається, що ці вимоги є непрактичними або фактично нездійсненними в умовах війни.

Водночас питання Донбасу залишається одним із головних напрямів тиску на Україну.

Чому Україна не погоджується віддати Донбас

Українська сторона не вважає територіальні поступки прийнятним шляхом до миру. Одним із головних аргументів є стратегічне значення територій, які залишаються під контролем України.

Російські безпілотники регулярно атакують Краматорськ, переслідуючи навіть цивільних мешканців. Слов'янськ, Добропілля та Костянтинівка також потерпають від російських ударів і планерних авіабомб. Унаслідок бойових дій цивільне життя в цих містах суттєво скоротилося.

На важливість оборони Донеччини звернув увагу й Марко Рубіо, державний секретар США та один із ключових представників адміністрації Трампа.

В інтерв'ю виданню Breitbart News він заявив, що Росія контролює всю Донецьку область, за винятком 11% її території. За його словами, Україна розглядає підконтрольну їй частину регіону як важливу оборонну лінію:

"Вони стверджують, і військові стратеги кажуть, що це правда, що це остання оборонна лінія… Звідти просто пряма дорога на Київ".

Він також зазначив, що Росія, не досягаючи бажаного просування, намагається завдати Україні значних страждань через атаки безпілотниками, балістичними ракетами та удари по енергетичній інфраструктурі. Україна у відповідь атакує російські нафтопереробні заводи.

Водночас Рубіо визнав зусилля Віткоффа та Кушнера, спрямовані на завершення війни, але додав:

"Ми хотіли б, щоб війна закінчилася, але зрештою у нас є й інші пріоритети у світі, на яких ми також зосереджені".

Як Трамп тисне на Україну та що отримує Росія

В останні тижні адміністрація Трампа зробила низку кроків, які можуть бути вигідними Москві, хоча конкретних умов майбутньої мирної угоди Вашингтон досі чітко не визначив.

Серед них – рішення, пов'язані з російським дизельним пальним, тимчасовим припиненням ударів по енергетичній інфраструктурі, обмеженнями роботи супутникового зв'язку Starlink та обміну розвідувальною інформацією.

У матеріалі також згадуються затримки постачання американських ракет-перехоплювачів і неодноразові заклики Трампа до президента України Володимира Зеленського залишити посаду.

Крім того, фінансова підтримка України з боку США протягом кількох місяців суттєво скоротилася, а основний тягар фінансування військової допомоги дедалі більше лягає на європейських партнерів.

Водночас ситуація з американською підтримкою залишається суперечливою. Зеленський після зустрічей у Норвегії заявив, що сподівається на позитивну відповідь Рубіо щодо систем протиповітряної оборони Patriot і супутникового зв'язку Starlink.

Він також подякував США за відновлення обміну розвідувальною інформацією.

"Вдячні за те, що обмін розвідувальними даними зі Сполученими Штатами тепер працює", – сказав український президент.

Тим часом Віткофф готується вирушити до Росії. Які саме пропозиції він представить Путіну, залишається незрозумілим.

Чому Трамп продовжує змінювати курс

Канал пов'язує дії американського президента з внутрішньополітичними розрахунками напередодні проміжних виборів у США. На його думку, частина політиків намагається дистанціюватися від рішень Трампа щодо Росії, а деякі запропоновані заходи виявляються непрактичними або недовговічними.

Зокрема, домовленості щодо дизельного пального навряд чи швидко знизять ціни на бензин у США, а європейські обмеження можуть зменшити фінансові вигоди для Росії. Оголошене Трампом енергетичне перемир'я виявилося короткочасним, а ситуація з обмеженнями супутникового зв'язку та розвідувальної підтримки залишилася суперечливою.

Така політика може бути орієнтована не лише на поточні переговори, а й на політичні перспективи після проміжних виборів.

Зеленський змінює підхід до Вашингтона

Україна, схоже, дедалі менше розраховує на те, що дипломатичні компліменти Трампу допоможуть зберегти американську підтримку. Натомість Київ намагається підготуватися до сценарію, за якого доведеться діяти з більшою самостійністю.

Європейські партнери також усвідомлюють необхідність підготовки до можливих змін у політиці США.

Водночас повного розриву між Києвом і Вашингтоном наразі не відбулося. У вівторок Рубіо провів 45-хвилинну телефонну розмову із Зеленським. Цей контакт може свідчити про те, що американська адміністрація продовжує підтримувати діалог з Україною, попри розбіжності.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з представниками США щодо завершення війни. Сторони обговорювали гарантії безпеки для України та перспективи тристоронньої зустрічі за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Після переговорів ЗМІ стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа має намір ініціювати розширення кола учасників переговорного процесу щодо припинення війни в Україні.

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