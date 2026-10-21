Німецькі винищувачі перехопили пасажирський літак: що сталося на борту

Винищувачі Eurofighter Typhoon підняли в повітря після того, як авіадиспетчери втратили зв’язок з екіпажем пасажирського літака Airbus A321neo.

Німецькі військові підняли два винищувачі для перехоплення пасажирського літака авіакомпанії British Airways після втрати радіозв’язку з його екіпажем. Інцидент стався в суботу під час виконання рейсу BA899 із Пафосу на Кіпрі до лондонського аеропорту Гітроу, пише Onet.

Політ проходив штатно, доки літак наближався до повітряного простору Німеччини. За процедурою екіпаж мав встановити зв’язок із відповідним центром управління повітряним рухом, однак цього не сталося. Подальші спроби диспетчерів зв’язатися з пілотами також виявилися безуспішними.

Після повідомлення про інцидент німецька влада ухвалила рішення підняти в повітря два винищувачі Eurofighter Typhoon, які належать до німецьких Повітряних сил – Люфтваффе.

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Що сталося після перехоплення літака

Винищувачі перехопили Airbus A321neo, візуально ідентифікували його та супроводжували приблизно 15 хвилин.

Після цього зв’язок із пілотами пасажирського літака відновився. За словами тих, хто контролював радіообмін, екіпаж після відновлення контакту здавався "досить занепокоєним".

Зрештою літак безпечно продовжив політ до Лондона.

Чому пілоти втратили зв’язок із диспетчерами

Причина інциденту поки невідома. Серед можливих пояснень розглядають технічний збій радіосистеми або випадкове налаштування неправильної частоти зв’язку.

Також припускають, що обидва пілоти могли не почути викликів авіадиспетчерів. Однак жодна з цих версій наразі не підтверджена. Інформації про постраждалих або пошкодження літака в наданому повідомленні немає.

Інші інциденти з літаками

Як повідомляв УНІАН, літак British Airways, який виконував рейс із Лондона до Чикаго, був змушений розвернутися та повернутися до аеропорту Гітроу через технічну проблему. Boeing 777 перебував на висоті близько 11 400 метрів над Ірландією, коли раптово почав знижуватися, а на борту відкрилися відсіки для кисневих масок.

Пілоти швидко відреагували на ситуацію та виконали необхідні процедури. За словами пасажирів, попри інцидент, паніки на борту не було.

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