€70 млрд для України: ще одна країна ЄС виступила проти фінансування

Словаччина та Угорщина вже відмовилися долучатися до виділення Україні додаткових 70 млрд євро на 2027 рік.

Болгарський прем’єр Румен Радев заявив, що його країна не долучатиметься до надання Україні нової фінансової допомоги від ЄС обсягом 70 млрд євро. Про це повідомило Болгарське телеграфне агентство (БТА).

"Як це виглядає на тлі всього, що відбувається в Європі? Болгарія не може бути частиною цієї програми на 70 млрд євро", – цитує агенція слова Радева.

За його словами, президент України Володимир Зеленський попросив виділити ці кошти на засіданні Європейської ради, яке завершилося в п’ятницю. Радев нагадав, що торік Європа ухвалила рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

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Відповідаючи на запитання про ситуацію у Франції та Італії, а також можливі ризики для Болгарії, прем’єр-міністр назвав кілька чинників невдоволення європейських громадян. Серед них він виокремив неконтрольовану міграцію, провалену інтеграцію, "Зелену угоду", деіндустріалізацію та втрату робочих місць.

На думку Радева, війна в Україні також виснажує європейські економіки, спричиняючи соціальну напруженість і політичну нестабільність. За його словами, політичним лідерам буде дедалі складніше реагувати на ситуацію, оскільки добробут європейських громадян "витікає в цю війну".

Прем’єр Болгарії закликав припинити бойові дії якнайшвидше. Він наголосив, що кожен день війни становить загрозу для миру, добробуту, а також соціальної та політичної стабільності.

Допомога Україні від Євросоюзу – інші новини

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що витрати на війну наступного року сягнуть 155 млрд євро. Він закликав лідерів ЄС виділити Україні щонайменше 70 млрд євро, які дозволять наростити виробництво зброї та посилити тиск на РФ.

Словаччина та Угорщина вже відмовилися долучатися до виділення Україні додаткових 70 млрд. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначав, що країни Євросоюзу досі не дійшли згоди щодо довгострокового бюджету на 2028–2034 роки, а переговори між державами-членами далекі від завершення.

Нагадаємо, раніше ЄС затвердив кредит для України на 90 млрд євро для підтримки бюджету та оборонних потреб. Фінансування передбачає поетапне надходження коштів – окремими траншами. Перший з них країна отримала у червні цього року.