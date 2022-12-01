Вартість газових ф'ючерсів на Лондонській біржі ICE перевищила $1,7 тис. за 1 тис. куб. м.

Через різке похолодання в Європі спостерігається зростання ціни на газ. Ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зростала на 9%, до $1707,66 за 1 тис. куб. м.

Вартість газових ф'ючерсів на Лондонській біржі ICE перевищила $1,7 тис.за 1 тис. куб. м вперше з 13 жовтня. Базові ф'ючерси зросли на 5,2%.

Станом на 10:26 за Києвом вартість газового ф'ючерсу на біржі склала $1654,59 за 1 тис. куб. м.

Відео дня

Ціни на природний газ в Європі піднялися через хвилю холодів, яка підвищить попит і перевірить готовність регіону до зими в умовах обмежених поставок.

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня 2022 року"Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1".

2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію. Крім того, 1 жовтня 2022 року"Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

8 листопада 2022 року Туреччина почала платити за російський газ в рублях.

24 листопада 2022 року Bloomberg писав про те, що транзит російського газу через Україну під загрозою.

29 листопада 2022 року Financial Times опублікував матеріал про те, що Європа збільшила імпорт російського газу.

Вас також можуть зацікавити новини: