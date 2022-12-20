У травні Кабінет міністрів ухвалив законопроекти, які пропонують ввести на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення деяких тарифів.

Кабінет міністрів виділив місцевим бюджетам субвенцію в розмірі 14 млрд грн. Це дозволить зараз не змінювати тарифи на тепло й гарячу воду для населення.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду. Він також розповів, що ці кошти дадуть підприємствам теплопостачання забезпечувати безперебійні роботи та ремонти, якщо вони знадобляться.

"Затвердимо сьогодні також порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду. Про що йдеться? Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції. Це кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів", - сказав він.

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Тарифи в Україні

Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів ухвалив законопроекти, які пропонують ввести на період воєнного часу та 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, а також на газ та його розподіл для усіх категорій споживачів.

Нещодавно стало відомо, що "Укренерго" пропонує більш ніж вдвічі збільшити тарифи на електроенергію для бізнесу. Проте згодом голова "Укренерго" заперечив зростання тарифу на світло для бізнесу.

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