Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що українське суспільство очікує від парламенту оперативної реакції на підвищення тарифів на газ, опалення, гарячу воду, електроенергію.

Завтра, 26 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить у парламенті з інформацією щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

Читайте такожРазумков розповів, як українцям можуть відшкодувати переплату за комуналку за січеньЯк передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій і парламентських комітетів.

Він зазначив, що українське суспільство очікує від парламенту оперативної реакції на те, що відбувається протягом останнього місяця - підвищення тарифів на газ, опалення, гарячу воду, електроенергію.

Разумков додав, що народні депутати також хочуть заслухати інформацію щодо тарифів на комунальні послуги Національної комісії здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). За його словами, вже проходили наради, де були представлені всі відомства, які займаються питаннями тарифів, але на цих нарадах були відсутні представники НКРЕКП.

"Я розумію, що у нас всі незалежні регулятори, але коли це стосується людей, ми повинні працювати, незалежно від того, яку гілку влади ми уявляємо, наскільки ми незалежні або залежні один від одного, тому що ми залежні від людей, які нас обирали, призначали і які нам платять заробітну плату на тих чи інших посадах", - зазначив Разумков.

За його словами, якщо керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, саме не погодиться проінформувати парламент про ситуацію з тарифами, то ВР готова буде проголосувати за відповідну постанову щодо їх запрошення до сесійної зали.

Він висловив сподівання, що це відбудеться на поточному тижні.

Що цьому передувало

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневу ціну на 11%, А Максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. НКРЕКП з січня підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

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Автор: Надя Пришляк