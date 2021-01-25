Разумков доручив Кабміну в максимально стислі терміни напрацювати зміни, що дозволяють компенсувати субсидіями всі ті втрати, які люди зазнали за січень місяць.

Українцям можуть компенсувати втрати за комуналку за січень субсидіями.

Читайте такожУкраїнці отримали перші платіжки за комуналку в новому році (відео)Про це повідомляє телеканал "112 Україна" з посиланням на заяву спікера парламенту Дмитра Разумкова.

"Всі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету Міністрів, в максимально стислі терміни напрацювати зміни, що дозволяють компенсувати субсидіями всі ті втрати, які люди зазнали за січень місяць. До цього ми як Верховна Рада готові приєднатися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України", - сказав Разумков.

Раніше повідомлялося, Верховна Рада заслухає звіт прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про тарифну кризу, яка утворилася в Україні через рішення уряду про підвищення тарифів.

Що цьому передувало

13 січня "Нафтогаз" заявив про готовність забезпечити побутових споживачів газом за ціною 6,99 гривні/кубометр до кінця опалювального сезону.

Газопостачальна компанія готова в рамках тарифного плану "місячний" забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 гривні за кубометр до завершення карантину або опалювального сезону.

Для клієнтів, які оформили тарифний план "річний", вартість газу не зміниться й становитиме 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубометр згідно з умовами договорів.

18 січня Кабінет міністрів прийняв рішення, яким знизив ціну на газ для населення в Україні до 6,99 гривні за кубометр.

Також НКРЕКП знизила граничний тариф на розподіл газу в Україні до 1,79 гривні/кубометр.

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Автор: УНІАН