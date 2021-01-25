Українцям можуть компенсувати втрати за комуналку за січень субсидіями.
Читайте такожУкраїнці отримали перші платіжки за комуналку в новому році (відео)Про це повідомляє телеканал "112 Україна" з посиланням на заяву спікера парламенту Дмитра Разумкова.
"Всі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету Міністрів, в максимально стислі терміни напрацювати зміни, що дозволяють компенсувати субсидіями всі ті втрати, які люди зазнали за січень місяць. До цього ми як Верховна Рада готові приєднатися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України", - сказав Разумков.
Раніше повідомлялося, Верховна Рада заслухає звіт прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про тарифну кризу, яка утворилася в Україні через рішення уряду про підвищення тарифів.
Що цьому передувало
- 13 січня "Нафтогаз" заявив про готовність забезпечити побутових споживачів газом за ціною 6,99 гривні/кубометр до кінця опалювального сезону.
- Газопостачальна компанія готова в рамках тарифного плану "місячний" забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 гривні за кубометр до завершення карантину або опалювального сезону.
- Для клієнтів, які оформили тарифний план "річний", вартість газу не зміниться й становитиме 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубометр згідно з умовами договорів.
- 18 січня Кабінет міністрів прийняв рішення, яким знизив ціну на газ для населення в Україні до 6,99 гривні за кубометр.
- Також НКРЕКП знизила граничний тариф на розподіл газу в Україні до 1,79 гривні/кубометр.
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