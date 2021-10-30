Андрій Герус зазначив, що російські та білоруські компанії скасували аукціони з продажу електроенергії.

Українські компанії не зможуть відновити з 1 листопада імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Імпорту електроенергії з РФ з 1 листопада не буде. Компанія "Інтер РАО" 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був відмінений", - зазначив він.

За даними Геруса, також з 1 листопада не буде імпорту електроенергії з Білорусі, відповідні аукціони на продаж електроенергії не відбулися.

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Водночас у коментарі УНІАН Герус пояснив, що проведений держкомпанією "Укренерго" аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів дозволив українським компаніям викупити тільки шлях транспортування електроенергії, але не саму енергію як товар.

"Перетин - це лінії електропередач (транспорт), але ще треба купити товар, щоб його транспортувати через той перетин. Без товару нічого не буде", - зазначив він.

Герус додав, що, за даними Міненерго, вчора на складах сімох ТЕС не було гарантованих запасів вугілля.

"Гарантовані запаси вугілля - це мінімальні запаси, які обов’язково мають бути дотримані згідно умов ведення ліцензійної діяльності. Всього на складах ТЕС та ТЕЦ станом на вчора було 675 тис. тон вугілля", - зазначив він.

УНІАН уточнює інформацію зазначену у дописі депутата.

Довідка УНІАН. Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

У вересні НКРЕКП продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада.

Нещодавно компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону, українські компанії викупили можливість поставляти електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт та з Білорусі – 900 МВт.

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Автор: Ганна Бредіхіна