Опитані кажуть, що ціни зросли на все, а зарплата не підвищилася

Чимало українців отримали вже перші платіжки за комуналку в новому році.

Читайте такожЗеленський: зарплата в 5-6 тисяч гривень — це не бідністьПро свої враження та переживання вони розповіли ТСН.ua.

"Люди шоковані цінами. Мовляв, якщо вони ще можуть заплатити, то що робити старшим людям. У великої кількості людей почали накопичуватися борги з комунальних послуг", - йдеться у повідомленні.

До того ж зросли ціни на все, а зарплата не підвищилася.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр для побутових споживачів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом має прийняти рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 гривні за кубометр.

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Автор: УНІАН