У порівнянні з лютим, ціна на блакитне паливо збільшилась на 300 дол.

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за березень 2022 року зросла до 1 305 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

"Обчислено фактичну ціну реалізації природного газу за березень 2022 року, яка становить 38 198,68 грн, або 1305,71 долара США за 1 тис. куб. м", - йдеться у повідомленні від Директорату розвитку реального сектору економіки.

У березні Мінекономіки вперше розрахувало фактичну ціну реалізації газу для податкових цілей. Раніше відомство оприлюднювало середню ціну на імпортний газ, яка становила за лютий 29,55 тис. грн, або 1 010,1 долара за тисячу кубометрів. У порівнянні з лютим, ціна на блакитне паливо збільшилась на 300 доларів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Мінекономіки підвищило граничні ціни на бензин і дизпаливо. З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 33,87 грн за літр, дизпального – 37,65 грн за літр.

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