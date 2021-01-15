Загальна сума платіжок за газ з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень.

Кабмін України затвердить нові знижені тарифи на газ для населення 19 січня.

Про це вона повідомила народний депутат із фракції "Слуга народу" Юлія Гришина у своєму Telegram.

Гришина зазначила, що з 1 лютого максимальна ціна газу по Україні буде 6,99 грн/куб. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн.

"Тільки що закінчилася онлайн зустріч фракції з Прем'єр-міністром, т.в.о Міністра енергетики Вітренком Ю., Головою Антимонопольного Піщанською О., головою НКРЕКП Тарасюком В.В. по тарифах!" - написала вона.

За її словами, вже є проект відповідного рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів, а загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень.

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Що цьому передувало

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не лише за газ як товар, а й за його постачання.

10 січня в низці регіонів України відбулися акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися та 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

Кабмін має намір ввести державне регулювання цін на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 гривні за кубометр. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%.

На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

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Автор: Олег Давигора