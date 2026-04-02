Дизель у березні подорожчав на понад 22 гривні: що відбувається з цінами на АЗС

Підстав для здешевлення пального наразі немає, а дизель може ще більше подорожчати.

Середні ціни на бензин на АЗС у березні зросли на 8,58 гривні за літр – до 71,71 грн/л. При цьому вартість дизеля підскочила на 22,43 грн/л – до 85,39 гривні за літр.

Видання enkorr зазначає, що зростання цін на пальне спричинене його подорожчанням в Європі через бойові дії на Близькому Сході. Суттєвіше подорожчання дизельного палива журналісти пояснюють більшим попитом на нього у Євросоюзі та його дефіцитом у країнах блоку. Як відомо, країни ЄС є важливими постачальниками пального в Україну.

"Зі слів операторів, після суттєвого сплеску в перші дні здорожчання (подекуди до 80% і вище) реалізація швидко пішла донизу і, вочевидь, швидко не повернеться", - зазначається у матеріалі.

Ціни на АЗС

За підрахунками видання, у березні до топ-10 мереж з найвищою ціною на дизель потрапили, зокрема Chipo, Parallel та Ovis.

"Трохи не дотягнув "Авантаж 7", хоча за мережею рекордний підйом (цін на дизель у березні, - УНІАН) – на 27 грн/л", - підкреслюють журналісти.

Трохи поступилася "Авантаж7" мережа Chipo. Тут, за підсумками березня дизель подорожчав на 26,77 грн/літр.

"Львівська мережа потрапила і в десятку найшвидших за темпами зростання цін на бензин – 12,98 грн/л (73,88 грн/л)", - додає видання.

У мережі Parallel дизель, за підсумками березня, здорожчав до 86,18 грн/л (+24,94 грн/л), а бензин – до 73,92 грн/л (+12,86 грн/л).

Найнижчі ціни на дизель були зафіксовані у мережі "Дніпронафта" у Дніпропетровській області – 80,99 грн/л. Попри це, його вартість у цій мережі минулого місяця зросла на 23,50 гривні за літр.

"Ще одна мережа з цього регіону – RLS – відзначилася найменшою ціною на бензин – 67,90 грн/л", - зазначається у матеріалі.

Експерти наразі не очікують здешевлення цін на пальне в Україні. Ба більше, є усі умови для його подальшого подорожчання.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин в Україні - останні новини

Після заяв президента США Дональда Трамп про перемовини з Іраном ціни на нафту дещо знизилися, однак продовження бойових дій, нові погрози на адресу Ірану, а також суттєве обмеження трафіку Ормузькою протокою стимулювали зростання вартості "чорного золота". Станом на ранок 2 квітня, нафта марки Brent торгувалася по 108,10 долара за барель.

Середні ціни на українських АЗС на дизельне паливо 1 квітня зросли на 43 копійки – до 85,82 гривень за літр.

