Дизель продовжує стрімко дорожчати: скільки коштує пальне на АЗС у вівторок

Середня вартість дизельного пального на АЗС 7 квітня зросла до понад 90 гривень за літр.

Ціни на пальне на українських АЗС у вівторок, 7 квітня, продовжили зростання. Найбільш суттєво подорожчало дизельне пальне, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95.

Зазначається, що середня вартість дизельного пального на АЗС зросла на 42 копійки, сягнувши 90,12 грн/л. Вартість звичайного та преміального бензину марки А-95, у середньому, зросла на 13 та 15 копійок – до 73,07 та 76,94 гривні за літр відповідно.

Середня вартість автогазу у вівторок зросла ще 14 копійок – до 48,98 гривні за літр.

Ціни на бензин

Найдешевший бензин марки А-95 7 квітня можна придбати у мережі Brent Oil. Середній прайс тут 66,85 гривні за літр. Найдорожчий 95-й пропонує мережа WOG – 77 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 73,40 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 76,28 грн/л;

KLO – 73,69 грн/л;

OKKO – 76,90 грн/л;

БРСМ – Нафта – 69,94 грн/л.

Ціни на дизельне паливо

Найдешевше 7 квітня дизелем заправляють у мережі Rodnik. Середня ціна на стелах АЗС мережі - 84,99 грн/л. Найдорожчий дизель продають у мережі WOG – 92 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 90,90 грн/л;

"Укрнафта" – 87,90 грн/л;

SOCAR – 90,85 грн/л;

KLO – 91,80 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 87,99 грн/л;

WOG - 91,90 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше автогаз 7 квітня можна придбати у мережі "Маркет". Середня вартість пального тут - 45,99 гривні за літр. Найдорожчий автогаз пропонують у мережі WOG – 49,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,55 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л.

Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін прогрозує, що протягом тижня вартість дизельного пального зросте на 6 гривень.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн очікує, що вартість дизеля перетне позначку у 100 гривень зі літр через рекордний стрибок котирувань газойлю та дизельного пального у Європі. Водночас експерт не очікує дефіциту дизеля в Україні з огляду на його наявні запаси, а також підписані АЗС контракти на постачання пального у квітні.

