Акцизний збір - це основна сума, за яку підтримується належний стан доріг.

При поверненні акцизу на пальне ризику його дефіциту не буде, але підняття цін буде однозначно.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради України з питань бюджету Валерій Гнатенко під час інформаційного телемарафону.

"Ризику зникнення пального не буде, але я впевнений, що підняття цін буде однозначно, від цього нікуди не дітися", - розповів він.

За словами Гнатенко, акцизний збір - це основна сума, яка поповнює дорожній фонд. Без цього буде складно підтримувати дороги в належному стані.

Він відмітив, що сьогодні українські дороги витримають врази більше навантаження, бо через них йде увесь імпорт

"Акцизний фонд це основне джерело поповнення бюджету, який йде на ремонтування доріг. Багато інфраструктурних проектів на ці кошти ми зробити не можемо. Зараз, хоча б, втримати те, що ми маємо", - додав Валерій Гнатенко.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон №7137-д, який передбачав встановлення нульової ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ і зменшення ПДВ з 20-ти до 7%. Тоді ціни на пальне значно впали.

14 серпня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроект, який має на меті скасувати на пальне пільгове оподаткування, запроваджене з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Урядовим законопроектом замість "нульової" ставки акцизу встановлюється акциз "100 євро за 1000 літрів" для всіх видів палива.

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