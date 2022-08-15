Здорожчання бензину та дизельного пального не буде за рахунок просідання світових цін.

Повернення акцизу на пальне на рівні 100 євро за тисячу літрів, яке запропонували депутати парламенту, не вплине на ціни бензину, дизельного палива та автогазу.

Про це на своїй Facebook написав директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Він зазначив, що ставка 100 євро за 1000 літрів, як пропонують депутати, це відчутно менше, ніж було раніше (в середньому 135 евро).

"Тобто уряд вирішив починати з м’якого варіанту. У гривні акциз на всі марки пально складе 4 грн/л (з ПДВ). Це 8% від роздрібної ціни на бензин та ДП та трохи більше 10% від ціни на автогаз", - зазначив він.

Куюн підрахував, що завдяки поверненню акцизу, бюджет може розраховувати на додаткові 3,39 млрд грн на місяць.

"Подорожчання бензину та дизпального не буде! Світові ціни за останній час відчутно просіли, це створює потенціал для зниження цін в Україні на 3-4 грн/л. Акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизпальне – 51-53 грн/л", - вважає він.

Керівник групи "А-95" додав, що також стабілізується на поточних значеннях й ціна на скраплений газ – на рівні 27-28 грн/л.

"Цінова пропорція газ-бензин буде становити біля 60%, тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається. При цьому, як свідчать розрахунки, бюджетні надходження від скрапленого газу дещо перевищать надходження від бензину", - написав експерт.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон №7137-д, який передбачав встановлення нульової ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ і зменшення ПДВ з 20-ти до 7%. Тоді ціни на пальне значно впали.

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