Європейські ф'ючерси на газ різко здешевшали за ранок.

Ціни на газ в Європі різко впали після того, як США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я, яке може тимчасово відкрити важливу Ормузьку протоку і полегшити ситуацію на світових енергетичних ринках.

Видання Bloomberg пише, що вартість еталонних ф'ючерсів на газ впала майже на 20% – до найнижчого рівня з початку війни. Президент США Дональд Трамп пообіцяв призупинити бойові дії в обмін на те, що Іран дозволить безпечний прохід протокою. Тегеран заявив, що це стане можливим у разі координації зі збройними силами країни, хоча деталі угоди не були оголошені.

Майже повне закриття водного шляху, через який зазвичай проходить п'ята частина світової нафти та скрапленого природного газу, спричинило глобальну енергетичну кризу та різке зростання цін на паливо.

Протягом вже більше місяця під час війни волатильність європейського газу знаходилася на високому рівні. Водночас трейдери і далі можуть залишатися обережними, чекаючи на більш чіткі ознаки того, що угода буде дотримана.

Поки що нідерландські ф'ючерси на найближчий місяць, які є еталоном для ринку європейського газу, втратили 18% і торгувалися по 43,7 євро за мегават-годину станом на 9:02 ранку за києвським часом.

З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану газ в Євросоюзі подорожчав на понад 55%. Обмеження постачання з Близького Сходу можуть ускладнити наповнення місцевих газосховищ перед наступним опалювальним сезоном. Поки що вони заповнені лише на 28%.

Через війну Трампа в Європі розпочалася справжня енергетична криза, що дозволило посилити свої позиції проросійськи налаштованим політичним силам, зокрема AfD в Німеччині. Члени AfD прямо закликають відновити відносини з Москвою за принципом "бізнес як завжди" заради постачання дешевих енергоносіїв.

Вас також можуть зацікавити новини: