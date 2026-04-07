Ціни на газ у ЄС злетіли: погрози Трампа ускладнюють пошуки 'блакитного палива' на зиму

З початку бойових дій на Близькому Сході газ у Європі подорожчав на понад 55%.

Ціни на природний газ у Європі зросли. Котирування підштовхнули вгору погрози президента США Дональда Трампа знищити ключові об’єкти інфраструктури Ірану, якщо його умови припинення війни офіційний Тегеран не прийме, повідомляє Bloomberg.

Вартість "блакитного палива" 7 квітня зросла на 3,1%. Журналісти зазначають, що з початку бойових дій на Близькому Сході газ у Європі подорожчав на понад 55%.

Трамп заявив, що американські військові можуть знищити "кожен міст в Ірані до 12 години ночі", якщо офіційний Тегеран не укладе угоду зі США до 20:00 за східним часом у вівторок (3:00 середи за київським часом). Він додав, що в разі непоступливості Ірану електростанції будуть "спалені, підірвані і більше ніколи не будуть використовуватися".

Зі свого боку Іран у відповідь на такі удари обіцяє посилити обстріли енергетичної інфраструктури в Перській затоці. Bloomberg зазначає, що такі дії можуть ще більше обмежити світові поставки енергоносіїв.

"Зараз ринок очікує, як розвиватимуться події навколо цього ультиматуму", – ідеться у звіті компанії Engie SA.

Тривалі обмеження постачання газу через бойові дії на Близькому Сході можуть ускладнити поповнення газосховищ ЄС напередодні наступного опалювального сезону.

"Хоча більша частина газу з Близького Сходу зазвичай надходить до Азії, тривалі перебої в постачанні звідти можуть посилити конкуренцію за обмежені світові запаси скрапленого природного газу", - пояснюють журналісти, додаючи, що, наразі сховища заповнені лише на 28%.

За словами трейдерів, за час війни на Близькому Сході Іран ще не дозволив жодному судну, завантаженому скрапленим газом, пройти через Ормузьку протоку, що загрожує поглибленням глобального дефіциту. За даними відкритих джерел, через Ормузьку протоку проходить близько 20% світового обсягу скрапленого природного газу.

Блокування Ормузької протоки та ціни на енергоносії - останні новини

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. Вже 5 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами, в разі якщо Ормузька протока залишиться заблокованою. Наступного дня міністр війни США Піт Гегсет оголосив про масштабну кампанію повітряних ударів по Ірану.

Через блокування Ормузької протоки та бойові дії на Близькому Сході ціни на газ у Європейському Союзі суттєво зросли.

