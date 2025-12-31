Найбільше річне падіння з 2020 року: ціни на нафту обвалилися

На ціни впливає геополітична напруженість, зокрема, конфлікт провідних виробників ОПЕК.

Ціни на нафту в середу, 31 грудня, майже не змінилися. Водночас за підсумками 2025 року знизяться більш ніж на 15%.

Агенство Reuters пише, що ф’ючерси на нафту Brent знизилися майже на 18%, що стало найсуттєвішим річним відсотковим падінням з 2020 року. У свою чергу нафта марки West Texas Intermediate (WTI) прямує до річного падіння на 19%.

Головною причиною зниження цін вважають те, що пропозиція перевищувала попит. На ціни вплинули війни, підвищення мит, зростання видобутку країнами ОПЕК+ та санкції проти Російської Федерації, Ірану та Венесуели.

Аналітики нагадують, що 2025 рік нафта почала з росту, коли колишній президент Джо Байден завершив свій термін, запровадивши жорсткіші санкції проти Росії. Це порушило постачання до ключових покупців – Китаю та Індії.

На ціни також вплинули українські дрони, які пошкодили російську енергетичну інфраструктуру. Водночас конфлікт між Іраном і Ізраїлем, який тривав 12 днів, загрожував судноплавству у Ормузькій протоці.

Ціни різко обвалилися після того, як ОПЕК+ прискорила нарощування видобутку. У свою чергу побоювання щодо впливу мит США стримували глобальне зростання попиту на паливо.

Фахівці дають обережний прогноз на наступний рік. За словами аналітика BNP Paribas Джейсона Їнґа, у першому кварталі Brent впаде до 55 доларів за барель, а потім відновиться до 60 доларів за барель протягом решти наступного року.

Блокада венесуельської нафти – останні новини

США продовжують блокування експорту нафти з Венесуели. На думку фахівців, дії Білого дому вже порушили торгівлю "чорним золотом" із цієї південноамериканської країни. Експерти наводять приклад одного з нафтових танкерів, який потрапив під санкції та переслідувався американцями. Йому довелося змінити маршрут і замість Венесуели відправитися в Атлантичний океан.

Нагадаємо, про введення блокади на нафтові танкери, що направляються до Венесуели та звідти Трамп оголосив у грудні. Вашингтон звинувачує Каракас в крадіжці нафтових родовищ й вимагає їхнього повернення.

