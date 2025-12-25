Нафтова блокада Венесуели дає свої плоди: Bloomberg розкрив нищівні наслідки

Зазначається, що уряд Мадуро поки що витримує тиск США.

США продовжують блокувати експорт нафти з Венесуели. Дії Вашингтона вже порушили торгівлю "чорним золотом" із цієї південноамериканської країни.

Видання Bloomberg із посиланням на свої джерела пише, що нафтовий танкер, який потрапив під санкції та переслідуваний американськими військами, змінив маршрут і замість Венесуели відправився в Атлантичний океан.

Повідомляється, що берегова охорона США виявила судно Bella 1 недалеко від Барбадосу і дала йому вказівку перейти в більш спокійні води для безпечної висадки на борт. Замість цього судно попрямувало в бік Атлантичного океану. Американська влада очікує, що танкер не повернеться.

За словами джерела, у момент відходу від Венесуели танкер не перевозив нафти. Водночас американський чиновник заявив, що берегова охорона не відмовилася від його переслідування, а також видано ордер на арешт.

Рішення екіпажу танкера піти з ретельно контрольованих венесуельських вод показує, як блокада США порушує експорт нафти з південноамериканської країни, більшу частину якої постачають до Китаю. Адміністрація Трампа намагається таким чином натиснути на уряд Ніколаса Мадуро.

Не маючи можливості експортувати більшу частину своєї нафти, Венесуела швидко заповнює резервуари і танкери, що простоюють, що підвищує ймовірність того, що незабаром їй доведеться зупинити видобуток. Мадуро поки що витримує тиск, але блокада обмежує приплив валюти в економіку, яка і без того постраждала.

Нафтова блокада Венесуели - головні новини

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про нафтову блокаду Венесуели, закривши море для всіх санкційних нафтових танкерів.

Трамп заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро використовує нафту з "вкрадених" нафтових родовищ для власної наживи, а також для фінансування тероризму, наркоторгівлі, торгівлі людьми, вбивств і викрадень.

При цьому видання Bloomberg писало, що Венесуела для транспортування нафти активно користувалася "тіньовим флотом", до якого також входять танкери-"зомбі".

