Ціни на нафту відреагували на перемовини Трампа та Зеленського про завершення війни

Аналітики вважають, що мирна угода про завершення російсько-української війни може зайти в глухий кут.

Ціни на нафту зранку 29 грудня зросли. Інвестори оцінювали результати переговорів між президентами США та України щодо потенційної угоди про припинення російсько-української війни, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:55 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 78 центи, до 61,02 долара за барель. Нафта марки WTI подорожчала на 82 центи, до 57,56 долара.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що вони "наблизилися, можливо, дуже близько" до угоди про припинення російсько-української війни. При цьому американський лідер визнав, що доля Донбасу залишається ключовим невирішеним питанням.

Відео дня

Трамп додав, що "за кілька тижнів" стане зрозуміло, чи будуть успішними переговори про припинення війни в Україні. Втім аналітики вважають, що мирної угоди найближчим часом може і не бути.

"Мирні переговори не привели до вирішення територіальних питань, тому мирна угода між Росією та Україною може залишитися в глухому куті", - заявив головний дослідник з питань енергетики та хімії в China Futures Міню Гао.

Зростанню цін на "чорне золото" також посприяли взаємні удари України та Росії по енергетичній інфраструктурі, зазначає аналітик Haitong Futures Янг Ан. Імпульс нафтовим цінам, за його словами, додала нестабільна ситуація на близькому Сході.

"Близький Схід також був нестабільним останнім часом, з повітряними ударами Саудівської Аравії по Ємену та заявою Ірану про те, що країна перебуває у "повномасштабній війні" з США, Європою та Ізраїлем. Це, можливо, і є причиною занепокоєння ринку щодо потенційних перебоїв у постачанні", - додав експерт.

Ціни на нафту та зустріч Трампа та Зеленського - останні новини

Ціни на нафту, хоча і почали торгову сесію 26 грудня зростанням, але завершили її падінням і прямують до найбільшого зниження за останні 5 років.

Світові ціни на "чорне золото" знижувалися напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Ймовірно, гравці ринку сподівалися на прорив у перемовинах стосовно завершення російсько-української війни.

За підсумками перемовин Трамп заявив, що є всі підстави для досягнення мирної угоди, яка, за його словами, буде "хорошою для України". Зі свого боку Зеленський зауважив, що Україна прагне отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.

Вас також можуть зацікавити новини: