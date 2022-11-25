Президент України заявив, що ціна 60-70 доларів за барель російської нафти – це піддавки, а слушною пропозицією є 30 доларів за барель.

Залежність Європи від російських енергоресурсів почала зменшуватися і має повністю зникнути, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному симпозіумі "Європейська ідея" в Каунасі.

"Цьогоріч ми побачили Європу, до якої ми всі йшли. Європу, яку будували десятиліттями й про яку мріяли значно довше… Ми побачили об’єднану Європу не лише як мету чи набір домовленостей на політичному рівні, а і як результати, які досягаються тут і зараз", - зазначив Зеленський.

За його словами, вже очевидно, що антиєвропейська агресія Росії зазнає провалу.

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"Цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння Росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися. А має повністю зникнути. І один із ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів. У Європі та у світі вже почали говорити про запровадження прайскепів, тобто про примусове обмеження ціни російської нафти. І звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити. І я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції – цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією", - наголосив Зеленський.

За його словами, зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи.

"І на основі цього та інших подібних досягнень жоден із потенційних ворогів Європи більше не зможе шантажувати наш континент енергетичною зброєю", - заявив Зеленський.

Ембарго на російську нафту

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня країни "Великої сімки", до якої входять США, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, ухвалили план обмеження ціни на закупівлю російської нафти. Реалізація цього плану дасть можливість 50 країнам світу, що розвиваються, економити на витратах 160 мільярдів доларів на рік.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що обмеження ціни на експорт російської нафти в діапазоні 60 доларів за барель буде достатнім, щоб значно зменшити надходження Росії від енергоресурсів.

Крім того, Єврокомісія має намір запропонувати механізм "динамічної" стелі цін на природний газ у Європейському Союзі.