Ціни на нафту відреагували на ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки

Ціни на нафту зранку 23 березня зросли. Інвестори оцінювали ультиматум президента США Дональда Трампа Ірану щодо відкриття Ормузької протоки та погрози Тегерана про вжиття заходів у відповідь, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 9:59 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 2,66 долара - до 109,07 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI перевищила 100 доларів за барель. У понеділок, 23 березня, американський нафтовий еталон додав ще 2,69 долара, підскочивши до 100,92 долара за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен "повністю відкрити" Ормузьку протоку протягом 48 годин, інакше його електростанції будуть атаковані. У свою чергу Тегеран попередив, що атакує ключову інфраструктуру по всьому Близькому Сходу, якщо Трамп виконає свою погрозу.

Водночас журналісти звертають увагу, що незадовго до ультиматуму стосовно відкриття Ормузької протоки президент заявив, що розглядає можливість "зменшення" військових зусиль США.

Аналітик ринку та засновник компанії Commodity Context Corp Рорі Джонстон дає зрозуміти, що Іран навряд чи злякається погроз офіційного Вашингтона.

"Тепер, встановивши цей 48-годинний термін, Трамп загнав себе в кут. Навряд чи Тегеран погодиться на умови Трампа в такі стислі терміни під загрозою нападу. І Іран явно здатний і готовий відповісти на будь-яку ескалацію", – зазначив експерт.

Bloomberg зазначає, що іранські чиновники не бажають навіть обговорювати повноцінне відновлення судноплавства по цій стратегічно важливій протоці, оскільки зосереджуються на виживанні уряду. Видання додає, що через практичне зупинення судноплавства через Ормузьку протоку виробники нафти з Перської затоки перейшли на альтернативні експортні маршрути постачання сировини, пропускна здатність яких обмежена.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що наслідки нинішніх перебоїв у постачанні еквівалентні двом великим нафтовим кризам 1970-х років та кризі з природним газом 2022 року після вторгнення Росії в Україну, "взяті разом". Тим часом Ізраїль продовжив завдавати удари по Ірану після атак Ісламської республіки по цілях у регіоні.

Інвестиційна компанія Goldman Sachs Group Inc підвищила свій прогноз щодо ціни на нафту марки Brent на 2026 рік з 77 до 85 доларів за барель, прогнозуючи, що обсяги поставок через Ормузьку протоку протягом шести тижнів становитимуть 5% від звичайного рівня, після чого очікується поступове відновлення.

"Найбільший в історії шок з постачання нафти все ще переважно локальний, що призводить до дефіциту в Азії", – зазначили аналітики.

Через війну на Близькому Сході та суттєве скорочення постачання нафти Ормузькою протокою ціни на нафту суттєво зросли. Вартість нафти марки Brent перевищувала 110 доларів за барель, але, станом на ранок 20 березня дещо знизилася.

Тим часом, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закрикав країни-члени Альянсу об’єднатися, аби допомогти Трампу у війні проти Ірану.

