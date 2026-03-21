Азія готується купити 170 мільйонів барелів іранської нафти після послаблення санкцій США

Водночас виникають питання, яким чином за цю нафту можна буде розрахуватися.

Індійські нафтопереробні заводи планують відновити закупівлю іранської нафти після того, як Вашингтон тимчасово зняв з неї санкції. Такий крок розглядають і в інших країнах Азії.

За даними аналітичної компанії Kpler, у морі перебуває близько 170 млн барелів іранської нафти, вивільненої з-під санкцій, пише Reuters.

Адміністрація Трампа в п’ятницю ухвалила 30-денне звільнення від санкцій на закупівлю іранської нафти, яка вже перебуває в морі, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Дане звільнення поширюється на нафту, завантажену на будь-яке судно, включаючи танкери, що перебувають під санкціями, до 20 березня включно та вивантажену до 19 квітня.

Азія на 60% залежить від Близького Сходу в питанні постачання нафти, і майже повне закриття Ормузької протоки цього місяця змушує нафтопереробні заводи в усьому регіоні працювати на знижених потужностях та скорочувати експорт пального.

Трамп повторно запровадив санкції проти Ірану у 2018 році через його ядерну програму. Відтоді головним клієнтом Тегерану став Китай, а більшість країн відмовилися від іранської нафти через санкції.

У минулому році Пекін купував 1,38 млн барелів іранської нафти на день зі значними знижками. Окрім Китаю, основними покупцями іранської нафти ще до повторного запровадження санкцій були Індія, Південна Корея, Японія, Італія, Греція, Тайвань та Туреччина.

Зараз відновлення закупівель іранської нафти може зіткнутися з ускладненнями, серед яких той факт, що значна частина цієї нафти знаходиться на борту старіючих суден тіньового флоту. Також проблемою є невизначеність щодо способів оплати, оскільки через міжнародні санкції Іран функціонує поза глобальною банківською системою SWIFT.

Війна в Ірані та ціни на нафту

Напередодні ціни на нафту знизилися через дипломатичні заяви європейських країн та Японії про спільне розблокування Ормузької протоки. Так, нафта марки Brent втратила 77 центів до 107,88 долара за барель, а марка WTI – одразу 1,54 долара, до 94,01 долара за барель.

В п’ятницю міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про тимчасове зняття санкцій щодо частини іранської нафти. На його думку, це дозволить "використовувати іранські барелі проти Тегерана".

