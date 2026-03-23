Рютте закликав НАТО об’єднатися, аби допомогти Трампу у війні проти Ірану, - Politico

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив думку, що країнам Європи знадобився певний час, щоб приєднатися до цієї ініціативи.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в неділю, 22 березня, висловив рішучу підтримку військовим діям президента Дональда Трампа проти Ірану, а також зазначив, що сподівається, що країни НАТО об’єднаються, аби підтримати Трампа, повідомляє Politico.

"Я знаю одне: ми завжди об’єднуємося", - сказав Рютте ведучій Маргарет Бреннан у програмі CBS "Face the Nation".

Видання зазначає, що генсек НАТО підтримував Трампа, навіть коли деякі провідні європейські держави висловлювали небажання допомагати очільнику Білого дому у війні з Іраном.

Зокрема, в публікації йдеться, що це стосується зусиль США щодо забезпечення безпеки проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Зазначається, що Трамп, зі свого боку, різко висловився на адресу НАТО.

Рютте, хоча й не хотів критикувати європейських лідерів, але наголосив: "Трамп робить це, щоб убезпечити весь світ".

Видання додає, що в інтерв'ю Рютте припустив, що європейським державам знадобився певний час, щоб приєднатися до цієї ініціативи, оскільки їх не залучили до початкового планування з метою збереження ефекту несподіванки американських та ізраїльських ударів.

"Я розумію розчарування президента тим, що це займає певний час, але водночас прошу про розуміння, адже країни мусили готуватися до цього, не маючи повної інформації", - сказав генсек НАТО.

В статті зазначається, що Рютте порівняв військові дії проти Ірану зі світовими зусиллями, спрямованими на те, щоб не допустити отримання Північною Кореєю ядерної зброї.

"Ми бачили на прикладі Північної Кореї: якщо затягувати переговори, можна пропустити той момент, коли ще можна було б вирішити це питання, і тепер Північна Корея володіє ядерним потенціалом", - пояснив він.

Генсек НАТО додав, що Іран, озброєний ядерною зброєю, становитиме явну загрозу для Ізраїлю, Європи та світової стабільності.

Ормузька протока: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається, що союзники знайдуть спосіб, який допоможе відновити рух Ормузькою протокою. Іран заблокував пересування нею у відповідь на атаки з боку США та Ізраїлю. За словами Рютте, вони це питання активно обговорюють з США. Генсек НАТО висловив впевненість, що країни зроблять усе можливе для підтримки спільних інтересів, як це й роблять завжди.

Також ми писали, що найближчі союзники президента США в Європі відмовляються направити кораблі для відкриття Ормузької протоки. Видання Reuters зазначає, що вони побоюються бути втягнутими у непередбачуваний конфлікт, цілі якого вони не до кінця розуміють. До того ж, як зазначає видання, громадяни країн Європи проти військової операції в Ірані. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Вашингтон не консультувався та не говорив, що необхідна європейська допомога. Мерц зазначив, що немає переконливого плану того, як ця операція може увінчатися успіхом. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що "це не наша війна, ми її не починали".

