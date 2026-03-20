Ціни на нафту відреагували на обіцяні США додаткові барелі

Ціни на нафту зранку 20 березня знизилися. Котирування "чорного золота" падають, оскільки провідні європейські країни та Японія запропонували об’єднати зусилля задля безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, а США оголосили плани про збільшення постачання нафти повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 9:34 за київським часом вартість нафти марки Brent знизилася на 77 центів - до 107,88 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 1,54 долара - до 94,01 долара за барель.

У спільній заяві 19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія висловили готовність долучитися до відповідних зусиль для забезпечення безпечного проходження через Ормузьку протоку.

Зі свого боку міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може незабаром зняти санкції з іранської нафти, яка застрягла на танкерах, а також зазначив, що можливе подальше вивільнення частини американського Стратегічного нафтового резерву. За його словами, такі заходи сприятимуть стримуванню стрімкого зростання цін на нафту.

Видання Bloomberg зазначає, що здешевленню нафти також посприяли намагання лідерів США та Ізраїлю заспокоїти інвесторів, які були стривожені пошкодженнями енергетичних об’єктів у Перській затоці. Президент Дональд Трамп заявив журналістам, що "нікуди не відправлятиме війська", відповідаючи на запитання про можливість розгортання американських сухопутних сил, тоді як прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зазначив, що Ієрусалим утримається від подальших атак на іранські енергетичні об’єкти.

Старший аналітик ринку в Phillip Nova Пріянка Сачдева наголошує, що ринки залишатимуться чутливими до ситуації в Ормузькій протоці. Вона додає, що навіть якщо вдасться домовитися про безпечний прохід кораблів через Ормузьку протоку, "повне відновлення логістики може зайняти дуже багато часу".

"До того часу будь-який прямий удар по експортній інфраструктурі або маршрутах танкерів може спричинити різке зростання цін, тоді як тривалі дипломатичні зусилля можуть стримати зростання цін і прискорити зникнення "воєнної премії", - підсумувала аналітик.

Ситуація в Ірані та ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту суттєво зросли через війну на Близькому Сході та суттєве обмеження трафіку через стратегічно важливо Ормузьку протоку. Вартість нафти марки Brent на торгах 19 березня перевищувала 110 доларів за барель. Деякі аналітики не виключають стрибка нафтових цін до 140-160 доларів за барель.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока закрита лише для кораблів, що належать противникам Ірану та їхнім союзникам.

Тим часом, за даними ЗМІ, США терміново стягують кораблі з тисячами морпіхів для можливої висадки в Ірані, попри те, що президент США Дональд Трамп заявив, що нікуди не відправлятиме війська.

