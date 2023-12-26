За добу середня вартість газу склала 30,49 грн за літр.

За добу середня вартість газу на АЗС країни зменшилася на 27 копійок, до 30,49 грн за літр. За грудень літр автогазу здешевшав в середньому на 6,25 гривень, свідчить моніторинг Консалтингової групи "А-95".

У мережі АЗС "Авіас" вартість газу в середньому зменшилась на 1,61 гривні, до 30,07 грн за літр. Здешевшав ресурс і на АЗС "Авантаж 7" і Mango. Цінник на газ у операторів знизився на 50 копійок, до 28,45 і 29,73 грн за літр відповідно.

Мережа U.GO "зрізала" з цінника 42 копійки. Відтепер літр автогазу коштує 30,94 грн за літр. Найбільше за добу здешевшав літр автогазу на АЗС "Рур груп" (-2 грн). Ресурс у цій мережі відтепер коштує 29 грн за літр.

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Мережі АЗС VostokGaz , VST та інші теж зменшили вартість цього виду пального на 30-80 копійок.

Ситуація з пальним: що відомо

Коли восени почався страйк польських перевізників на кордоні, Україна втратила до 30 відсотків загального імпорту скрапленого газу. Коли цей потік зупинився, це одразу призвело до дефіциту на ринку. Такий великий обсяг дуже важко було швидко замістити і тому ціни на автогаз пішли вгору.

За листопад ціни на автогаз зросли на 8 гривень - з 28 до 36 гривень за літр. Проте за грудень, коли транспортні потоки переформатувалися, автогаз втратив у ціні 6,25 гривень - з 36,74 до 30,49.

Втім, гальмується динаміка здешевшання бензинів та дизелю. Якщо за перший тиждень грудня бензин марки А-95 скинув у ціні 90 копійок, за другий - майже гривню, то за третій лише 65 копійок.

При цьому, на думку експертів, після новорічних свят ціни на пальне в Україні добряче підскочуть. Це пов'язано з підвищенням курсу валют та світових цін на нафту. Зростання цін можна буде побачити на другий тиждень січня.

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