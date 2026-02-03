Дарницька ТЕЦ Києва зупинена: масштаби руйнувань показали на фото

Росіяни вкотре прицільно били по енергоструктурі, намагаючись заморозити цивільне населення.

ТЕЦ-4 міста Києва, вона ж Дарницька ТЕЦ, тимчасово зупинила свою роботу внаслідок атаки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє її обслуговуюча компанія ТОВ "Євро-Реконструкція". Наразі фахівці проводять обстеження об’єкта та напрацьовують методи відновлення його роботи.

Найімовірніше, саме ТЕЦ-4 на Дарниці відвідали сьогодні перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це свідчить допис урядовця, опублікований у Телеграм.

"Разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали сьогодні одну з київських ТЕЦ, яку цієї ночі атакувала росія. Показали пану Рютте жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста. Це цивільний об'єкт", – доповідає Шмигаль.

Віцепрем’єр підкреслює, що обстріл був свідомий і відбувся саме тоді, коли температура опустилася до найнижчої позначки у -25°C.

"У розмові з паном Рютте акцентували на важливості посилення захисту обʼєктів тепло- та електропостачання. Системи ППО та ракети до них. Важливо забезпечити вчасне постачання зброї, адже росія нарощує своє виробництво. Також обговорили співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі", – додав він.

Зазначимо, що Дарницька ТЕЦ є найстаршою з діючих ТЕЦ Києва. Вона забезпечує опаленням понад 1000 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Стан енергосистеми України – головні новини

Російські окупанти використали так зване "енергетичне перемир’я" для накопичення ракет, повідомив УНІАН директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Внаслідок атаки ситуація з тепло- та електропостачанням у Києві та Харкові значно погіршилася. У столиці найбільше постраждала саме Дарницька ТЕЦ.

З понад тисячі будинків у Києві, які запитувала Дарницька ТЕЦ-4, комунальники злили воду з систем теплопостачання, аби уникнути замерзання і прориву труб.

