Дослідники через ризик маніпуляцій вимагають від X отримати дані про вибори в Угорщині

Наразі вони звернулися до Берлінського регіонального суду.

Група дослідників подала позов проти компанії X Ілона Маска, аби отримати доступ до даних про майбутні вибори в Угорщині та оцінити ризик втручання. Про це вони повідомили для Politico.

Журналісти нагадали, що у квітні в Угорщині відбудуться дуже суперечливі вибори, адже націоналістичний премʼєр-міністр Віктор Орбан стикається з найскладнішим викликом за 16 років свого перебування при владі.

"Позов Democracy Reporting International (DRI) подано після того, як у листопаді громадська організація подала запит на доступ до даних X для вивчення ризиків для угорських виборів, зокрема ризиків дезінформації. Після того, як X відхилив їхній запит, дослідники звернулися до Берлінського регіонального суду, який заявив, що не має компетенції виносити рішення у цій справі", - нагадали у Politico.

Наразі DRI з підтримкою Товариства громадянських прав та юридичної фірми Hausfeld подає апеляцію до вищого суду Берліна, який призначив дату слухання на 17 лютого.

"Сайти, включаючи X, зобов'язані надавати дослідникам доступ до даних відповідно до нормативно-правової бази Європейського Союзу для платформ соціальних медіа, Закону про цифрові послуги, щоб дозволити зовнішній контроль за тим, як платформи поводяться з основними онлайн-ризиками, включаючи втручання у вибори", - пояснили у виданні.

Відомо, що Європейська комісія оштрафувала X на 40 млн євро за ненадання доступу до даних у грудні в межах штрафу розміром 120 млн євро за невиконання зобовʼязань щодо прозорості.

"Цей позов є останнім судовим викликом для X після того, як минулого року дослідники пішли подібним шляхом, вимагаючи доступу до даних, пов'язаних з німецькими виборами в лютому 2025 року. Тримісячна судова драма, в ході якої суддя, що розглядав справу, був відсторонений після того, як X успішно довів наявність конфлікту інтересів, закінчилася тим, що суд відхилив справу", - нагадали у Politico.

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори та наказав викликати посла. Він зазначив, що угорські служби національної безпеки начебто зафіксували "скоординовану серію українських заходів", які спрямовані на вплив на виборчий процес.

Водночас опитування показало, що більше половини угорців вважають, що Орбан "втомився" і його потрібно замінити. Також опитані вважають, що відхід угорського премʼєра не призведе до істотної зміни політичного балансу сил.

