Росія завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року, - ДТЕК

У ДТЕК зазначають, що після чергової атаки РФ енергосистема працює з серйозними обмеженнями.

В ніч проти 3 лютого Російська Федерація завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року, повідомляє Telegram-канал ДТЕК

Зазначається, що під ворожою атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії.

"Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини", - наголошується у повідомленні.

У компанії додають, що внаслідок атаки Росії тисячі людей залишилися без світла.

У ДТЕК також нагадують, що через наслідки чергової російської атаки на енергетику частина Лівобережжя Києва - зокрема Дніпровський і Дарницький райони - вимушено перейшли на екстрені відключення. При цьому на Правобережжі столиці діють тимчасові погодинні графіки відключень світла.

"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районі", - підсумовують у ДТЕК.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

Росія атакувала Київ балістикою і дронами. Внаслідок ворожої атаки два райони столиці залишилися без опалення.

Також росіяни завдали безпрецедентного удару по енергетиці Харкова. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що удари йшли цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі, щоб завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильні морози.

За словами нардепа Сергія Нагорняка, внаслідок атаки ТЕЦ Києва, Харкова, Дніпра, Одеси отримали серйозні пошкодження.

