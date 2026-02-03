Графіки відключень електроенергії 4 лютого: коли не буде світла в середу

Масований обстріл ворога напередодні значно ускладнив ситуацію в енергосистемі.

У середу, 4 лютого, погодинні графіки подачі електроенергії будуть діяти для споживачів в усіх регіонах України протягом всієї доби.

Про це повідомляє "Укренерго". Зазначається, що для промисловості запровадять графіки обмеження потужності.

Напередодні ворог завдав чергового масштабного удару по енергетичній інфраструктурі з використанням дронів та ракет, в тому числі балістичних. Ситуацію ускладнюють рекордні морози, які, втім, потроху спадають.

Енергетики попереджають, що стан енергосистеми хиткий, і в будь-який момент нестача потужностей може змусити до застосування аварійних графіків відключень.

Оперативно дізнатися інформацію щодо поточного стану енергосистеми та актуальних графіків можна на офіційних сторінках обленерго.

Графіки відключення світла для Одеської області

На Одещині в обласному центрі, частині Одеського району та в деяких районних центрах області і надалі діятимуть екстрені відключення, повідомляє ДТЕК. Там, де ситуація дозволяє, працюватимуть погодинні графіки подачі світла.

Для перших трьох черг електроенергію вимикатимуть в два етапи, для трьох наступних – у три.

Обстріли ворогом енергосистеми України – головні новини

В ніч на 3 лютого окупаційна армія РФ завдала прицільного удару по об’єктах теплогенерації у восьми областях України. Пошкоджень зазнали ТЕЦ і ТЕС, що забезпечували теплом домівки простих громадян. Тільки в столиці понад тисячу багатоквартирних будинків залишилися без опалення в найжорсткіші лютневі морози.

Удар російських загарбників по Харкову місцевий голова Ігор Терехов назвав безпрецедентним. Одна з ключових ТЕЦ міста, що працювала в режимі теплогенерації, була пошкоджена. Як наслідок, більше сотні тисяч мешканців були відрізані від теплопостачання.

