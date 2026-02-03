Росія відправила на Кубу літак з невідомим вантажем, - Fox News

Санкційний російський транспортник із минулим у Венесуелі приземлився під Гаваною, а маршрут польоту викликав увагу США через можливі військові поставки.

1 лютого на військовому аеродромі Сан-Антоніо-де-лос-Баньос поблизу Гавани приземлився російський транспортний літак Ил-76, що перебуває під санкціями США. Про це повідомляє Fox News.

Йдеться про борт авіакомпанії Aviacon Zitotrans, яка внесена до санкційних списків США, Канади та України за участь у логістичному забезпеченні оборонного сектору РФ.

За даними сервісів відстеження польотів, маршрут літака пролягав через Санкт-Петербург і Сочі, після чого він перетнув Атлантику з посадками в Мавританії та Домініканській Республіці. Кожна зупинка вимагала офіційного дозволу місцевої влади, що, за оцінкою американської сторони, дозволяє ідентифікувати країни, які продовжують приймати російську військову авіацію попри міжнародні санкції.

Аналітики звертають увагу, що характер польоту повторює авіаційну активність РФ, зафіксовану напередодні операції США у Венесуелі. Саме цей літак у жовтні 2025 року здійснював рейси до Венесуели безпосередньо перед початком дій, які завершилися зміною влади в Каракасі.

Раніше Міністерство фінансів США повідомляло, що Aviacon Zitotrans використовувалася для транспортування ракет, боєголовок та комплектуючих до військової техніки. Під час венесуельських подій російські державні ЗМІ підтверджували, що цей Ил-76 доставляв зенітні ракетні комплекси "Панцирь-С1" та "Бук-М2Э".

На тлі цих подій нагадується, що під час захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро американські спецпідрозділи ліквідували 32 кубинських охоронців. Серед загиблих, за оприлюдненими даними, були представники Збройних сил Куби та Міністерства внутрішніх справ країни.

Співпраця між Кубою та Венесуелою у сфері безпеки триває з кінця 1990-х років, відколи Уго Чавес налагодив тісні контакти з Фіделем Кастро. Нинішній переліт російського військового транспорту може свідчити про продовження цієї тристоронньої взаємодії.

Ситуація навколо Куби - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні через Кубу та погрожує запровадити тарифи для країн, що постачають нафту кубинському комуністичному режиму.

Перед цим Трамп пригрозив Венесуелі і Кубі. Він, зокрема, заявив, що протягом останніх десятиліть Венесуела постачала нафту і платила гроші Кубі, отримуючи в обмін послуги кубинських "служб безпеки", зокрема офіцерів особистої охорони для Ніколаса Мадуро і його попередника Уго Чавеса.

