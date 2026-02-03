Дві країни придбають системи протиповітряної оборони для України, - Reuters

Ці держави надають Україні військову та гуманітарну допомогу з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Швеція і Данія спільно закуплять системи протиповітряної оборони для України на 2,6 млрд шведських крон (290 млн доларів), аби допомогти їй відбивати російські атаки.

Про це повідомляє Reuters. Відомо, що Швеція виділить 2,1 млрд крон (приблизно 235,9 млн доларів, – ред.) на системи протиповітряної оборони Tridon. Їх розробила компанія BAE Systems Bofors.

Водночас Данія виділить близько 500 млн крон (близько 56,1 млн доларів, – ред.), сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Це означає, що Україна може створити батальйон протиповітряної оборони, якщо вона цього забажає. Ця закупівля не тільки підтримує Україну на полі бою додатковим матеріалом, але й зміцнює наші виробничі потужності в Швеції", – пояснив він.

У матеріалі зазначається, що Швеція і Данія надають Україні військову та гуманітарну допомогу з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Системи Tridon – характеристики

Система Tridon – це шведська мобільна зенітно-артилерійська установка малої дальності, створена компанією BAE Systems Bofors. Її представили у 2024 році як високоефективне та відносно економне рішення для боротьби з масовими повітряними загрозами.

Це модульна система, яка зазвичай монтується на вантажівку. Вона також може інтегруватися з радарами (наприклад, Saab Giraffe 1X з дальністю виявлення до 75 км).

В основі цієї системи 40-мм автоматична гармата Bofors 40 Mk4. Вона використовує програмовані снаряди, які можуть підриватися поруч із ціллю (дистанційний підрив). Гармата може видавати темп до 300 пострілів за хвилину.

Дальність ураження становить до 12-12,5 км, залежно від цілі та типу снаряду. Система може працювати по дронах, ракетах, літаках та вертольотах, а також по бронетехніці.

Зброя для України – інші новини

Шведські винищувачі JAS 39 Gripen, які розраховує отримати Україна, можуть оснастити важливим озброєнням. Мова про одну з найкращих ракет Європи у класі "повітря-повітря" – "Метеор".

Тим часом у США провели бойові випробування перспективної крилатої ракети Rusty Dagger, яка розробляється для України в межах програми ERAM. Її спорядили реальною бойовою частиною – новинка з високою точністю уразила задану ціль.

