Сили оборони покращили положення в Купʼянську, – DeepState

Водночас РФ мала успіхи на Донеччині.

Українські захисники відновили положення в Купʼянську. Про це повідомляють аналітики DeepState.

На мапі видно, що Сили оборони взяли під контроль значну частину міста, яка до цього моменту була в "сірій" та "червоній" зонах. За даними аналітиків, ворог продовжує утримувати позиції у північній частині міста.

Водночас, за даними аналітиків, росіяни мали успіхи неподалік Удачного, Гришиного, на півдіні підконтрольної України частини Донецької області. Також ворог просунувся поблизу Привільного, яке розташоване на шляху окупантів до Словʼянсько-Краматорської агломерації.

Відео дня

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що РФ не готова до швидкого наступу на так званий "фортечний пояс" на даний момент. Водночас вони вважають, що Москва може спробувати розпочати такі дії з півночі Словʼянсько-Краматорської агломерації вже за кілька місяців.

За даними експертів, для руху РФ у бік Словʼянська, їм необхідно завершити захоплення Лиману та просунутися приблизно на 14 кілометрів в бік міста. Також ворог може використати альтернативний маршрут зі сходу, але в такому разі їм доведеться подолати близько 30 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: