Кількість панелей на дахах б'є рекорди: в Австралії - бум на ринку сонячної енергетики

В цьому році з’являться додаткові 5,2 гігават-години.

Австралія давно стала світовим лідером за кількістю сонячних панелей на дахах на душу населення. У другій половині 2025 року місцеві домогосподарства встановили стільки акумуляторних батарей, скільки за попередні п'ять років разом узятих.

Видання Bloomberg пише, що за шість місяців було продано понад 180 000 домашніх акумуляторів, що в чотири рази більше, ніж за той самий період попереднього року. Загалом панелі встановлені майже на третині будинків, що ще більше віддаляє мережу від централізованого виробництва електроенергії.

Австралія стала лідером енергетичної трансформації, прагнучи замінити вугільні електростанції та досягти амбітної мети – до 2030 року збільшити частку відновлюваної енергії до 82% від загального обсягу.

Цього року Австралія додасть рекордні 5,2 гігават-години від житлових акумуляторів. Ці обсяги повинні обмежити цінові коливання, які перетворили країну на один з найбільш нестабільних ринків електроенергії.

Станом на січень 2026 року 4,3 мільйона австралійських домогосподарств мають сонячні панелі на дахах, що становить 28,3 гігават встановленої потужності. За оцінками, до кінця десятиліття їхня загальна потужність досягне 37,1 гігавата.

Раніше австралійський уряд запровадив програму Solar Sharer, в рамках якої споживачі отримають щонайменше три години безкоштовної сонячної електроенергії на добу. Дія програми розповсюджується і на ті домогосподарства, які не встановили сонячні панелі.

Від Австралії не відстає Китай, який також має достатню площу території для реалізації амбітних проектів. Пекін почав будівництво лінії сонячних панелей протяжністю 400 кілометрів, яка має стати найдовшою в світі.

